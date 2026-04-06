Nepal (país) Acusan fraude en rescates en Nepal que implican estafa de 20 millones de dólares Un esquema criminal en el Himalaya convirtió rescates de emergencia en un negocio millonario: 32 acusados habrían provocado enfermedades a turistas para simular evacuaciones en helicóptero y defraudar casi 20 millones de dólares a aseguradoras internacionales.

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Autoridades de Nepal acusaron a 32 personas de participar en un presunto fraude de rescates, mediante el cual presuntamente estafaron unos 20 millones de dólares al provocar síntomas de enfermedad en turistas, ya sea con medicamentos o alterando sus alimentos.

Las imputaciones fueron realizadas el pasado 12 de marzo, en otro capítulo más de un caso que ya se había reportado desde 2018 y que identificó un complejo sistema de engaños a aseguradoras que implica a agencias de senderismo, hospitales, operadores de helicópteros y guías turísticos del Himalaya.

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El esquema, en cuyo atractivo están las escaladas al monte Everest, consistió en "enfermar" deliberadamente a turistas para obligarlos a aceptar evacuaciones en helicóptero y luego cobrar a aseguradoras con documentos falsos, de acuerdo con lo reportado por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Deepak Kumar Shrestha, vocero del Tribunal de Distrito de Katmandú, señaló que a los implicados se les atribuyen cargos por delincuencia organizada y por acciones sistemáticas en perjuicio del Estado, según medios locales.

De los acusados, nueve fueron detenidos por la policía, mientras que los otros permanecen prófugos.

Entre 2022 y 2025 se identificaron 4.782 pacientes extranjeros en hospitales involucrados. De ellos, 171 casos fueron confirmados como rescates falsos, indicó Kathmandu Post.

¿Cómo se realiza el fraude?

El fraude se realiza principalmente de dos formas. En la primera, algunos turistas que no quieren regresar caminando aceptan fingir que están enfermos para que los evacúen en helicóptero.

La segunda es más grave: aprovechan síntomas normales del mal de altura para asustar a los excursionistas y hacerles creer que su vida está en peligro. Así los convencen de pedir un rescate innecesario.

En algunos casos incluso provocan los síntomas con medicamentos o alterando alimentos para justificar la evacuación. Al menos se detectó que, una vez, fue mezclado polvo para hornear en alimentos para causar malestar físico.

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De esa manera se generaban diagnósticos falsos y expedientes clínicos manipulados para justificar los traslados. Las empresas elaboraban documentos médicos y de vuelo apócrifos para facturar a aseguradoras internacionales costos muy elevados por servicios inexistentes o exagerados. Luego, el dinero se repartía entre todos los implicados. El Kathmandu Post señaló que algunos turistas igual se beneficiaron, aunque en menor magnitud.

La clave está en cómo se le paga a cada persona involucrada y en lo difícil que es para una aseguradora de otro país comprobar lo que pasó a más de 3,000 metros de altura, en una zona muy lejana del Himalaya.

Para las aseguradoras es complicado confirmar lo que ocurrió. En esos lugares casi no hay comunicación, así que los rescates se hacen antes de avisarles. Cuando por fin intervienen, el paciente ya está en Katmandú y los papeles ya están listos.

Además, las empresas locales que deberían revisar la información son parte del mismo sistema, lo que hace más fácil esconder cualquier irregularidad.

Los señalados

En enero pasado, las autoridades detuvieron a seis directivos de tres agencias de rescate de montaña acusadas de realizar evacuaciones innecesarias y falsificar documentos para quedarse con fondos de emergencia, reportó el OCCRP.

La Fiscalía de Nepal pide multas que suman unos 11.3 millones de dólares, con sanciones distintas según cada delito.

La investigación señala que el grupo habría estafado cerca de 19.7 millones de dólares a aseguradoras.

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Tan solo una de las empresas organizó cientos de rescates sospechosos para generar más de 10 millones en ingresos junto con hospitales, mientras que otras dos compañías habrían desviado alrededor de 8.2 millones y 1.1 millones de dólares, respectivamente.

Se trata de las siguientes compañías:

-Mountain Rescue Service P. Ltd.: organizó rescates sospechosos y habría captado la mayor parte del dinero (más de 10 millones de dólares).

-Nepal Charter Service P. Ltd.: desvió alrededor de 8.2 millones.

-Everest Experience and Assistance P. Ltd.: cerca de 1.1 millones.