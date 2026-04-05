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Más de 70 desaparecidos y dos muertos en Pascua tras hundimiento de barco migrante

Un video difundido por Sea-Watch muestra momentos del rescate, en donde varios hombres se aferran al casco de la embarcación semihundida mientras esperan ayuda, en medio de condiciones precarias y de alto riesgo.

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Por:N+ Univision y AFP
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Video Barco supuestamente lleno de migrantes se vuelca frente a la costa de San Diego: todo quedó en video

Luego del naufragio de una embarcación con migrantes en el Mediterráneo c entral, más de 70 personas fueron declaradas desaparecidas y al menos dos fallecieron, según informaron este domingo 5 de abril de 2026 las organizaciones Mediterranea Saving Humans y Sea-Watch.

La embarcación, que había partido el sábado 4 de abril de 2026 por la tarde desde Libia con aproximadamente 105 personas a bordo, zozobró en una zona de búsqueda y rescate bajo control libio. De acuerdo con los reportes, 32 personas lograron sobrevivir tras ser auxiliadas en alta mar.

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Rescate en condiciones críticas

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Los sobrevivientes fueron rescatados por dos buques mercantes que navegaban en la zona. Posteriormente, durante la madrugada del domingo, fueron trasladados a la isla italiana de Lampedusa, uno de los principales puntos de llegada de migrantes que cruzan el Mediterráneo.

Un video difundido por Sea-Watch muestra momentos del rescate, en donde varios hombres se aferran al casco de la embarcación semihundida mientras esperan ayuda, en medio de condiciones precarias y de alto riesgo.

Desde Mediterranea Saving Humans calificaron el incidente como un “ trágico naufragio de Pascua” y señalaron que no se trata de un accidente aislado. La organización responsabilizó a las políticas migratorias europeas, al considerar que la falta de rutas legales y seguras obliga a miles de personas a emprender travesías peligrosas.

Cifras alarmantes sobre migrantes

Según datos de la Organización Mundial para las Migraciones, en lo que va del año al menos 683 migrantes han muerto o desaparecido en el Mediterráneo central. En paralelo, el Ministerio del Interior italiano reportó la llegada de 6.175 migrantes a sus costas hasta el 3 de abril de 2026.

El Mediterráneo continúa siendo una de las rutas migratorias más mortales del mundo, marcada por tragedias recurrentes y un creciente debate político en Europa.

JICM

Video Mueren diez migrantes asfixiados dentro de un barco abarrotado por más de 13 horas
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