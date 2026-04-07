Noticias Un atacante muerto y otros dos heridos en tiroteo frente al consulado israelí en Estambul De acuerdo a medios turcos, los tres sospechosos estaban armados con rifles de largo alcance, iban vestidos con trajes de camuflaje y están vinculados con una organización que instrumentaliza la religión.

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Este martes 7 de abril, un atacante fue abatido y otros dos fueron heridos tras un tiroteo frente al consulado israelí en Estambul.



De acuerdo a medios turcos, los tres sospechosos estaban armados con rifles de largo alcance, iban vestidos con trajes de camuflaje y están vinculados con una organización que instrumentaliza la religión.

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¿Cómo ocurrió?

El ministro del Interior turco, Mustafá Ciftçi, informó que los atacantes llegaron en un auto de la provincia vecina de Izmit (noroeste) y están "vinculados a una organización que instrumentaliza la religión".

“Uno de los terroristas tiene relación con una organización que explota la religión. Los otros dos son hermanos y uno de ellos tiene antecedentes por drogas”, explicó.

A través del canal NTV se compartieron imágenes donde se vio que los agentes estaban disparando, al mismo tiempo que una persona era llevada en camilla por estar herida.

Ciftçi confirmó que ante el tiroteo dos policías quedaron “heridos ligeramente” y la fiscalía de Estambul abrió una investigación.

Cabe destacar que la agencia de noticias AFP confirmó que ningún diplomático israelí se encuentra en territorio turco.