Sarampión Bangladesh lanza campaña urgente de vacunación por brote de sarampión que ha matado a más de 100 niños El aumento de contagios encendió alertas sanitarias y obligó a reforzar la vacunación infantil.

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Bangladesh está llevando a cabo campañas de vacunación de emergencia contra el sarampión y la rubéola mientras intenta contener un brote que ha cobrado la vida de más de 100 niños en menos de un mes.

El gobierno, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud ( OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Alianza Gavi para las Vacunas, comenzó el domingo a vacunar a niños de entre 6 meses y 5 años en 18 distritos de alto riesgo y ampliará la campaña a nivel nacional por fases a partir del próximo mes, según un comunicado conjunto.

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Un funcionario de UNICEF declaró que la agencia está profundamente preocupada por el fuerte aumento de casos, que pone en grave riesgo a los niños más pequeños y vulnerables.

"Este resurgimiento pone de manifiesto importantes deficiencias en la inmunidad, especialmente entre los niños sin vacunar o con vacunación incompleta, mientras que las infecciones entre los lactantes menores de nueve meses, que aún no tienen derecho a la vacunación rutinaria, son especialmente alarmantes", afirmó Rana Flowers, representante de UNICEF en Bangladesh.

Más de 900 casos de sarampión se han confirmado entre los 7,500 casos sospechosos notificados desde el 15 de marzo, según datos oficiales de Bangladesh, un país del sur de Asia con más de 170 millones de habitantes.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía aérea y causa fiebre, síntomas respiratorios y una erupción cutánea característica. En ocasiones, puede tener complicaciones graves o incluso mortales, especialmente en niños pequeños, según la OMS.

La vacunación es fundamental para prevenir la propagación del sarampión, pero la OMS afirma que es necesario vacunar al 95% de la población para detener su propagación.

El ministro de Salud de Bangladesh, Sardar Mohammed Sakhawat Husain, respondió el lunes a preguntas en el Parlamento que el nuevo brote se debió a la mala gestión y los fallos de gobiernos anteriores.

Añadió que el gobierno anterior de la ex primera ministra Sheikh Hasina y el gobierno interino encabezado por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus no tomaron las decisiones adecuadas con respecto a las reservas de vacunas, lo que provocó escasez de vacunas contra el sarampión y otras seis enfermedades.

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La campaña de vacunación contra el sarampión se vio interrumpida durante los recientes disturbios políticos en Bangladesh. Hasina fue derrocada en un levantamiento popular en 2024, y Yunus lideró una administración interina que transfirió el poder a un gobierno electo tras las elecciones de febrero.

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Las autoridades recomiendan a los padres que acudan a los hospitales ante cualquier sospecha de que un niño tenga sarampión.

“Deben evitar comprar medicamentos en tiendas sin necesidad”. Si un niño tiene fiebre, especialmente fiebre alta (101, 102, 3 o 4 grados Fahrenheit, o más de 38.3 grados Celsius), no deben confiar en medicamentos de farmacias locales”, declaró F. A. Asma Khan, subdirectora del Hospital de Enfermedades Infecciosas de Dhaka.

“En cambio, deben llevar al niño a un hospital lo antes posible, ya que nuestro personal médico está capacitado para brindar el tratamiento básico adecuado”, añadió.

Desde el lanzamiento de una campaña masiva de vacunación en 1979, Bangladesh ha logrado un progreso notable, elevando la cobertura de niños completamente vacunados del 2% al 81.6%.

Sin embargo, UNICEF advirtió el año pasado que, si bien Bangladesh ha avanzado considerablemente en el aumento de la cobertura de vacunación, persisten grandes desigualdades.