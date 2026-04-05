Israel

Israel permite rezos con 100 fieles en el Muro de las Lamentaciones en plena tensión por la guerra

Además, la Corte Suprema exigió al gobierno israelí presentar antes del 7 de abril una justificación detallada sobre las medidas de seguridad aplicadas en lugares de culto

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Por:N+ Univision y AFP
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Video Israel impide misa de Domingo de Ramos en Jerusalén por restricciones de guerra

Israel autorizó este domingo 5 de abril de 2026 la presencia de hasta 100 fieles en el Muro de las Lamentaciones, ubicado en Jerusalén, en medio de un contexto marcado por tensiones de seguridad debido a la guerra con Irán.

La decisión fue tomada por la Corte Suprema de Israel, luego de que una organización civil impugnara las restricciones vigentes, que limitaban las reuniones a solo 50 participantes desde el inicio del conflicto armado.

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El fallo judicial ordena la aplicación inmediata de la nueva medida y establece un plazo para que el gobierno israelí explique los fundamentos de las limitaciones impuestas en espacios religiosos. Mientras tanto, las autoridades mantienen controles estrictos en Jerusalén y otras zonas sensibles, donde el acceso continúa regulado.

Estas restricciones forman parte de un esquema más amplio de seguridad implementado en el país, que ha impactado no solo al Muro de las Lamentaciones, sino también a otros recintos sagrados de distintas religiones.

Video El cardenal Pierbattista Pizzaballa preside los ritos de la Pasión de Cristo en Jerusalén

Corte presiona al gobierno para justificar restricciones en sitios religiosos

Además de autorizar el incremento en el número de fieles, la Corte Suprema exigió al gobierno presentar antes del 7 de abril una justificación detallada sobre las medidas de seguridad aplicadas en lugares de culto.

Las limitaciones fueron establecidas en el marco de la escalada regional, lo que derivó en la reducción de aforos y en el control del acceso a espacios clave, incluidos templos musulmanes y cristianos en Jerusalén.

Aunque el aumento a 100 asistentes representa una flexibilización parcial, las autoridades mantienen la prohibición de concentraciones mayores, en línea con las normas vigentes durante el conflicto.

Video El Papa León XIV clama por la paz en Medio Oriente al iniciar la Semana Santa
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