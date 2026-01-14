Irán

Irán cierra su espacio aéreo a todos los vuelos; esto es lo que sabemos

Irán vive una crisis social ante las violentas protestas que cifra más de 3 mil muertos, según organizaciones.

El espacio aéreo de Irán fue cerrado a todos los vuelos, excepto los internacionales que aterricen y salgan desde el país, de acuerdo con la plataforma FlightRadar.

Teherán emitió un aviso en el que indicó que su espacio aéreo estaría cerrado por “poco más de dos horas”.

