Irán cierra su espacio aéreo a todos los vuelos; esto es lo que sabemos
Irán vive una crisis social ante las violentas protestas que cifra más de 3 mil muertos, según organizaciones.
Video Las claves del conflicto entre Estados Unidos e Irán
El espacio aéreo de Irán fue cerrado a todos los vuelos, excepto los internacionales que aterricen y salgan desde el país, de acuerdo con la plataforma FlightRadar.
Teherán emitió un aviso en el que indicó que su espacio aéreo estaría cerrado por “poco más de dos horas”.
❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.— Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026
Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po
