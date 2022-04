Esto es lo que se sabe de los horrores en Bucha tras la retirada del Ejército ruso

En un pueblo de Járkov, una mujer denunció que a mediados de marzo fue golpeada y violada en repetidas ocasiones por un soldado ruso. Ella se encontraba con más de 40 personas —la mayoría mujeres y niñas— escondidas en el sótano de una escuela local. La medianoche del 13 de marzo, un soldado llegó hasta ellos y les pidió ponerse en fila. Le dijo a ella que le entregara la niña, ella se negó. Más tarde le pidió que la acompañara a un salón de clases del segundo piso, le apuntó el rifle en la cabeza y le pidió que se desnudara. "Me pidió que le hiciera sexo oral. Todo el tiempo mantuvo el arma en mi sien o me la puso en la cara. Disparó dos veces al techo y me dijo que era para darme más 'motivación'", contó la mujer a HRW.