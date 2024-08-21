Moscú es blanco de un masivo ataque con drones ucranianos

Video En imágenes: Así destrozó Ucrania un puente que Rusia utilizaba para el tránsito de armamento

Moscú recibió uno de los ataques ucranianos con drones más grandes desde el inicio de los combates en 2022, según dijeron las autoridades rusas este miércoles, que afirmaron haber destruido todas las aeronaves que se dirigían a la capital.

Los ataques de drones se produjeron mientras fuerzas ucranianas avanzan en la región occidental rusa de Kursk.

“Este fue uno de los mayores intentos de la historia de atacar Moscú utilizando drones”, dijo el alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin, en su canal de Telegram. Las fuertes defensas en torno a la capital permitieron derribar todos los drones antes de que alcanzaran sus objetivos, añadió.

Rusia asegura que destruyó 45 drones ucranianos durante la noche, según el Ministerio ruso de Defensa, incluidos 11 sobre la región de Moscú.

Algunos canales rusos en redes sociales compartieron imágenes que parecían mostrar cómo defensas antiaéreas interceptaban los drones, lo que hacía sonar las alarmas de autos en la calle.

Alexander Bogomaz, gobernador de la región de Bryansk, dijo que se había producido un ataque “masivo” sobre su región, pero que los 23 drones habían sido destruidos.



La ciudad de Moscú y su región, situadas a más de 300 millas de la frontera ucraniana, ya habían sido blanco de algunos ataques esporádicos de drones. Durante el verano de 2023 algunos dispositivos fueron destruidos sobre el distrito financiero de la capital, y en mayo de ese mismo año dos naves corrieron la misma suerte en el Kremlin, en pleno corazón de Moscú.

Por su lado, Ucrania afirmó que neutralizó 50 drones rusos. El jefe de la administración militar de Kiev, Serguéi Popko, precisó en Telegram que 10 de esos drones habían sido interceptados mientras "se dirigían hacia la capital" ucraniana.

El contraataque de Ucrania

Aunque Ucrania se ha visto estancada en un conflicto terrestre en el este de su territorio, donde las fuerzas rusas han ido avanzando despacio a un alto precio para los dos bandos, Kiev también ha atacado Rusia con drones.

Ucrania ha golpeado refinerías de petróleo y aeródromos en un intento de debilitar la maquinaria de combate rusa, y también ha atacado la capital en varias ocasiones.

La audaz incursión en Rusia ha subido la moral en Ucrania con su éxito inesperado y cambiado la dinámica de los combates. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo podrá retener Ucrania el territorio que ha tomado en Kursk.

La operación también ha abierto otro frente en una pelea en la que las fuerzas ucranianas ya tenían problemas para abarcar tanto terreno. Ucrania sigue perdiendo terreno en su región industrial oriental del Donbás.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, dijo en su reporte diario el martes por la noche que los ucranianos habían hecho más avances en una incursión que ya entraba en su tercera semana.

La agencia estatal rusa de noticias Tass reportó que 31 personas habían muerto desde que comenzó el ataque ucraniano en Rusia el 6 de agosto, según una fuente no identificada en el servicio médico, unas cifras imposibles de verificar. Añadió que 143 personas habían resultado heridas, de las que 79 estaban hospitalizadas, cuatro de ellas niños.

Ataques ucranianos a puentes sobre el río Seym

Los ataques ucranianos a tres puentes sobre el río Seym, en zonas que no controla, podrían atrapar a las fuerzas rusas entre el río, el avance ucraniano y la frontera de Ucrania. Los impactos ya parecían estar frenando la respuesta rusa a la incursión en Kursk.

Las tropas ucranianas parecían estar atacando puentes flotantes rusos y equipamiento para ellos en el Seym en una zona al oeste del punto de avance ucraniano, según el centro de estudios en Washington.

Aunque había pocos detalles disponibles, Ucrania parecía tratar de impedir que los rusos cruzaran el río.

Imágenes por satélite de Planet Labs PBC analizadas el miércoles por The Associated Press mostraban un incendio considerable en el Seym cerca de la población de Krasnooktyabrskoe.

Las llamas parecían estar en la orilla norte del río el martes, y parecía haber otro incendio en la propia localidad. Esos incendios son habituales tras ataques aéreos y a menudo indican dónde se están produciendo combates.

Con información de AP y AFP.

