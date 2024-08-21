Cambiar Ciudad
Guerra Rusia y Ucrania

Moscú es blanco de un masivo ataque con drones ucranianos

Rusia asegura que destruyó 45 drones ucranianos durante la noche, según el Ministerio ruso de Defensa, incluidos 11 sobre la región de Moscú, que ya había sido blanco antes de esporádicos ataques aéreos.

Por:
Univision y Agencias
Video En imágenes: Así destrozó Ucrania un puente que Rusia utilizaba para el tránsito de armamento

Moscú recibió uno de los ataques ucranianos con drones más grandes desde el inicio de los combates en 2022, según dijeron las autoridades rusas este miércoles, que afirmaron haber destruido todas las aeronaves que se dirigían a la capital.

Los ataques de drones se produjeron mientras fuerzas ucranianas avanzan en la región occidental rusa de Kursk.

PUBLICIDAD

“Este fue uno de los mayores intentos de la historia de atacar Moscú utilizando drones”, dijo el alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin, en su canal de Telegram. Las fuertes defensas en torno a la capital permitieron derribar todos los drones antes de que alcanzaran sus objetivos, añadió.

Rusia asegura que destruyó 45 drones ucranianos durante la noche, según el Ministerio ruso de Defensa, incluidos 11 sobre la región de Moscú.

Algunos canales rusos en redes sociales compartieron imágenes que parecían mostrar cómo defensas antiaéreas interceptaban los drones, lo que hacía sonar las alarmas de autos en la calle.

Alexander Bogomaz, gobernador de la región de Bryansk, dijo que se había producido un ataque “masivo” sobre su región, pero que los 23 drones habían sido destruidos.

Notas Relacionadas

El insólito anuncio de Ucrania de que "liberó" y abrió una “oficina militar” en una ciudad rusa

El insólito anuncio de Ucrania de que "liberó" y abrió una “oficina militar” en una ciudad rusa

Mundo
2 min


La ciudad de Moscú y su región, situadas a más de 300 millas de la frontera ucraniana, ya habían sido blanco de algunos ataques esporádicos de drones. Durante el verano de 2023 algunos dispositivos fueron destruidos sobre el distrito financiero de la capital, y en mayo de ese mismo año dos naves corrieron la misma suerte en el Kremlin, en pleno corazón de Moscú.

Por su lado, Ucrania afirmó que neutralizó 50 drones rusos. El jefe de la administración militar de Kiev, Serguéi Popko, precisó en Telegram que 10 de esos drones habían sido interceptados mientras "se dirigían hacia la capital" ucraniana.

Más sobre Guerra Rusia y Ucrania

Lo que se sabe del derribo de drones rusos que entraron en el espacio aéreo de Polonia
7 mins

Lo que se sabe del derribo de drones rusos que entraron en el espacio aéreo de Polonia

Mundo
Rusia ataca por primera vez un edificio del gobierno de Ucrania: su mayor bombardeo aéreo
0:58

Rusia ataca por primera vez un edificio del gobierno de Ucrania: su mayor bombardeo aéreo

Mundo
Niños rusos de 8 años “lanzando granadas”: cuestionado campamento en el que ‘se juega a la guerra’
1:07

Niños rusos de 8 años “lanzando granadas”: cuestionado campamento en el que ‘se juega a la guerra’

Mundo
En un minuto: Trump dijo haber llamado a Putin para organizar una reunión con Zelensky
1:11

En un minuto: Trump dijo haber llamado a Putin para organizar una reunión con Zelensky

Mundo
Zelensky acepta reunirse con Putin "sin condiciones": ¿qué reclama Rusia sobre Crimea y por qué?
6 mins

Zelensky acepta reunirse con Putin "sin condiciones": ¿qué reclama Rusia sobre Crimea y por qué?

Mundo
Del traje de Zelensky a una posible reunión con Putin: las claves del encuentro de Trump con líderes europeos sobre Ucrania
8 mins

Del traje de Zelensky a una posible reunión con Putin: las claves del encuentro de Trump con líderes europeos sobre Ucrania

Mundo
El resumen en imágenes de la reunión entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca
2:10

El resumen en imágenes de la reunión entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca

Mundo
Zelensky regresa acompañado a EEUU esperando que esta vez le vaya mejor con Trump: qué está en juego
1:52

Zelensky regresa acompañado a EEUU esperando que esta vez le vaya mejor con Trump: qué está en juego

Mundo
Líderes europeos acompañarán a Zelensky a su reunión con Trump en la Casa Blanca
4 mins

Líderes europeos acompañarán a Zelensky a su reunión con Trump en la Casa Blanca

Mundo
Qué dice la carta que le envió Melania Trump a Vladimir Putin
2 mins

Qué dice la carta que le envió Melania Trump a Vladimir Putin

Mundo

El contraataque de Ucrania

Aunque Ucrania se ha visto estancada en un conflicto terrestre en el este de su territorio, donde las fuerzas rusas han ido avanzando despacio a un alto precio para los dos bandos, Kiev también ha atacado Rusia con drones.

Ucrania ha golpeado refinerías de petróleo y aeródromos en un intento de debilitar la maquinaria de combate rusa, y también ha atacado la capital en varias ocasiones.

PUBLICIDAD

La audaz incursión en Rusia ha subido la moral en Ucrania con su éxito inesperado y cambiado la dinámica de los combates. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo podrá retener Ucrania el territorio que ha tomado en Kursk.

La operación también ha abierto otro frente en una pelea en la que las fuerzas ucranianas ya tenían problemas para abarcar tanto terreno. Ucrania sigue perdiendo terreno en su región industrial oriental del Donbás.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, dijo en su reporte diario el martes por la noche que los ucranianos habían hecho más avances en una incursión que ya entraba en su tercera semana.

La agencia estatal rusa de noticias Tass reportó que 31 personas habían muerto desde que comenzó el ataque ucraniano en Rusia el 6 de agosto, según una fuente no identificada en el servicio médico, unas cifras imposibles de verificar. Añadió que 143 personas habían resultado heridas, de las que 79 estaban hospitalizadas, cuatro de ellas niños.

Notas Relacionadas

Cómo Ucrania logró invadir fácilmente partes de Rusia en una semana y por qué supone una vergüenza sin precedentes para Putin

Cómo Ucrania logró invadir fácilmente partes de Rusia en una semana y por qué supone una vergüenza sin precedentes para Putin

Mundo
7 min

Ataques ucranianos a puentes sobre el río Seym

Los ataques ucranianos a tres puentes sobre el río Seym, en zonas que no controla, podrían atrapar a las fuerzas rusas entre el río, el avance ucraniano y la frontera de Ucrania. Los impactos ya parecían estar frenando la respuesta rusa a la incursión en Kursk.

Las tropas ucranianas parecían estar atacando puentes flotantes rusos y equipamiento para ellos en el Seym en una zona al oeste del punto de avance ucraniano, según el centro de estudios en Washington.

PUBLICIDAD

Aunque había pocos detalles disponibles, Ucrania parecía tratar de impedir que los rusos cruzaran el río.

Imágenes por satélite de Planet Labs PBC analizadas el miércoles por The Associated Press mostraban un incendio considerable en el Seym cerca de la población de Krasnooktyabrskoe.

Las llamas parecían estar en la orilla norte del río el martes, y parecía haber otro incendio en la propia localidad. Esos incendios son habituales tras ataques aéreos y a menudo indican dónde se están produciendo combates.

Con información de AP y AFP.

Mira también:

Video Soldado hispano cuenta por qué decidió luchar contra Rusia en Ucrania y detalla su impactante experiencia
Relacionados:
Guerra Rusia y UcraniaAtaques AéreosDrones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD