El insólito anuncio de Ucrania de que "liberó" y abrió una “oficina militar” en una ciudad rusa

El gobierno de Ucrania informó haber "liberado" y abierto una “oficina militar” en la ciudad rusa de Sudzha, en la región fronteriza de Kursk, tras una inédita incursión de las fuerzas armadas de ese país al territorio enemigo.

El despliegue militar de Ucrania en Rusia es considerada la mayor operación transfronteriza de Kyiv en los casi dos años y medio de iniciada la confrontación con Rusia y la primera incursión de un país extranjero en suelo ruso desde la II Guerra Mundial.

También deja en evidencia las vulnerabilidades de Rusia, asestando un duro y doloroso golpe al Kremlin, que ha tratado de proyectar la imagen de Putin como garante de la seguridad de Rusia.

En una publicación en X, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, dijo que el Ejército ucraniano había avanzado en su incursión militar tras el despliegue iniciado desde hace 10 días.

Parte de los avances reportados por el mandatario incluyeron la toma de Sudzha, donde Zelenskyy dijo que las fuerzas armadas ucranianas habían instalado una “oficina militar”.

“Allí se está creando una oficina del comandante militar ucraniano. También se han liberado varios otros asentamientos”, dijo el presidente.

Ucrania reporta la toma de más de 80 ciudades y asentamientos de Rusia

Además, el mandatario dijo que su principal comandante militar, Oleksandr Syrskyi, le informó que habían logrado tomar el control de más de 80 asentamientos y ciudades en la región fronteriza de Kursk.

Zelenskyy dijo que Syrskyi le reportó “nuevo avances” en las acciones ucranianas en Rusia.

“El general Syrskyi informó sobre la liberación exitosa de la ciudad de Sudzha de las fuerzas rusas”, expresó el funcionario.

Agregó que el Ejército de su país actualmente también estaba enfocado en defender los territorios ucranianos de Toretsk y Pokrovsk.

“Estas zonas se enfrentan actualmente a los ataques rusos más intensos y están recibiendo nuestra máxima atención defensiva. Allí se están enviando suministros prioritarios, todo lo que se necesita”, dijo Zelenskyy.

En un video difundido en redes sociales, el general Syrskyi dijo que la oficina que se estaba instalando en Sudzha tenía como fin mantener la “ley y el orden” en la región.

De acuerdo con el último reporte del general, las fuerzas ucranianas controlan unas 444 millas cuadradas de territorio ruso.

Además el funcionario militar dijo que Kyiv había logrado avanzar hasta unas 21 millas hacia adentro de la región de Kursk.

Rusia califica incursión ucraniana como una operación “imprudente y descabellada”

Al hablar con reporteros el miércoles, el viceembajador de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, calificó la incursión ucraniana en Rusia como una “operación imprudente y descabellada”.

Dijo que el objetivo de Ucrania de obligar a Rusia de retirar sus tropas del este de Ucrania no ocurrirá porque Rusia tiene “suficientes tropas ahí”.

La operación de Ucrania ha derivado en la evacuación de más de 120,000 civiles, de acuerdo con autoridades rusas. También derivó en la captura de unos 100 soldados rusos, según Kyiv.

