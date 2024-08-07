¿Invasor invadido?: qué hay detrás de la aparente incursión ucraniana en suelo ruso que llevó a un "estado de emergencia"

Video ¿Por qué Vladimir Putin habló en español al recibir a estos agentes y su familia en Moscú?

La región rusa de Kursk, ubicada en la frontera con Ucrania, decretó este miércoles el estado de emergencia para hacer frente a lo que llamaron una incursión de tropas de Kyiv que ya provocó la evacuación de miles de personas en ambos países.

Según Rusia, las fuerzas ucranianas penetraron desde el martes en la región con cerca de 1,000 soldados, una decena de tanques y alrededor de veinte vehículos blindados.

Las autoridades ucranianas se han abstenido hasta el momento de realizar declaraciones oficiales sobre la operación.

El presidente Volodimir Zelenski felicitó a las fuerzas ucranianas por su "valentía", sin referirse explícitamente a la incursión. "Cuanto más presionamos a Rusia [...] más nos acercamos a la paz", agregó.

El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció una "provocación a gran escala" y afirmó que "el régimen" de Kyiv está "disparando indiscriminadamente con diversos tipos de armas, incluidos cohetes, contra edificios civiles, viviendas y ambulancias".

El jefe del Estado Mayor del ejército ruso, Valeri Gerásimov, indicó a Putin que "el avance en profundidad del enemigo en el territorio fue detenido por la aviación y la artillería", en una reunión transmitida por televisión.

"La situación operativa sigue siendo difícil en las zonas fronterizas. Para eliminar las consecuencias de la entrada de fuerzas enemigas, tomé la decisión de declarar el estado de emergencia en la región de Kursk", anunció el gobernador regional, Alexéi Smírnov.

¿Qué se sabe de la operación de Ucrania sobre la región rusa de Kursk?

La guardia nacional rusa anunció que había reforzado la protección de la central nuclear de Kursk, ubicada a unas 37 millas de Ucrania.

El alcance de los avances ucranianos no está aún claro.

Según la plataforma Rybar de Telegram, cercana al ejército ruso, las tropas ucranianas tomaron varias aldeas y habrían llegado al sur de Sudzha, una ciudad de 5,500 habitantes situada a unas seis millas de la frontera.

Un sacerdote de esta ciudad, Evgeni Shestopalov, afirmó en un video difundido por medios rusos que Sudzha estaba "en llamas" y que algunos habitantes se refugiaron en su iglesia.

Los enfrentamientos y los bombardeos provocaron la evacuación de civiles de ambos lados de la frontera.

En Rusia, las autoridades anunciaron que "varios miles" de personas habían abandonado las zonas fronterizas, donde al menos cinco civiles murieron y 28 resultaron heridos, incluido niños.

En la región ucraniana de Sumy, frente a la región rusa de Kursk, las autoridades ordenaron la "evacuación obligatoria" de 23 localidades, una medida que afecta a 6.000 personas, entre ellas 425 niños, según el gobernador regional Volodimir Artiukh.

"La situación en la región de Sumy es muy tensa" debido a los bombardeos, indicó a la televisión ucraniana.

¿Qué podría estar detrás del ataque de Ucrania a Kursk?

Esta incursión se produce después de meses de intensificación de la ofensiva rusa en el este de Ucrania, que se enfrenta a una escasez de armas, municiones y efectivos y reclama mayor ayuda de sus aliados occidentales.

Estados Unidos indicó que esperaba obtener precisiones sobre los "objetivos" de Ucrania, confrontada desde hace casi dos años y medio a la intervención militar de Rusia.

"Nos pondremos en contacto con el ejército ucraniano para saber más sobre sus objetivos", dijo la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Un experto militar ucraniano, Serguéi Zgurets, estimó que esta operación en territorio ruso podría deberse a una tentativa de desviar a las fuerzas rusas de otros sectores del frente.

La geografía de esa zona de Rusia permite "llevar a cabo de manera eficaz este tipo de acciones disuasorias contra el enemigo con un dispositivo reducido y esto es probablemente lo que está haciendo el ejército ucraniano", le dijo a la agencia AFP.

Sin relacionarlo con la incursión, una fuente de los servicios de seguridad ucranianos (SBU) declaró a AFP que un pequeño dron destruyó en pleno vuelo un helicóptero ruso Mi-28, lo que supone un hecho "sin precedentes en la historia de la guerra".

Desde que comenzó la operación militar rusa en Ucrania, en febrero de 2022, se produjeron varias incursiones de combatientes proucranianos en suelo ruso.

El ejército ruso afirmó haberlas repelido en cada ocasión, pero algunas de ellas lo obligaron a recurrir a la artillería y la aviación, como en el caso de esta incursión iniciada el martes.

