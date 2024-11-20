EEUU autoriza a Ucrania a usar minas para detener el avance ruso, irritando aún más a Putin

Video Ucrania utiliza por primera vez misiles de fabricación estadounidenses en el interior de Rusia

El gobierno del presidente Joe Biden permitirá a Ucrania usar minas terrestres antipersonales suministradas por Estados Unidos para frenar el progreso de Rusia en el campo de batalla, informó este miércoles el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.

Este anuncio llega mientras que las embajadas de Estados Unidos y de otros países en Kiev permanecen cerradas después de una amenaza de ataque aéreo ruso.

En declaraciones a los periodistas durante un viaje a Laos, el secretario Austin dijo que el cambio en la política de Washington sobre minas antipersonales para Ucrania es consecuencia de un cambio de tácticas por parte de los rusos.

Austin dijo que las tropas terrestres rusas están liderando el movimiento en el campo de batalla, en lugar de fuerzas más protegidas en vehículos blindados, por lo que Ucrania tiene "una necesidad de cosas que puedan ayudar a frenar ese esfuerzo por parte de los rusos".

El ejército ruso, más numeroso que el ucraniano, está avanzando lentamente en la región oriental de Donetsk.

Sube la tensión entre EEUU y Rusia

La misión diplomática estadounidense en Kiev dijo que había recibido una advertencia de un ataque aéreo ruso potencialmente significativo contra la capital. Las embajadas de España, Italia y Grecia también cerraron al público.

El cierre preventivo de sedes diplomáticas se produjo después de que funcionarios rusos prometieran una respuesta a la decisión de Biden de permitir que Ucrania ataque objetivos en suelo ruso con misiles de fabricación estadounidense, una medida que enfureció al Kremlin.

El anuncio de las minas antipersonales hecho por Austin probablemente irritará aún más a Rusia.

Ya son 1,000 días de guerra en Ucrania, conflicto que ha adquirido una dimensión internacional creciente con la llegada de tropas norcoreanas para ayudar a Rusia en el campo de batalla, un acontecimiento que, según funcionarios estadounidenses, impulsó el cambio de política de Biden.

Posteriormente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, redujo el umbral para usar el arsenal nuclear: el martes se anunció que Rusia permite una posible respuesta nuclear incluso a un ataque convencional por parte de cualquier nación que cuente con el apoyo de una potencia nuclear.

Eso podría incluir potencialmente ataques ucranianos respaldados por Estados Unidos. Los líderes occidentales desestimaron la medida rusa como un intento de disuadir a los aliados de Ucrania de proporcionar más apoyo a Kiev, pero la creciente tensión se hizo más tangible luego de que Ucrania utilizara misiles ATACMS de largo alcance de fabricación estadounidense por primera vez para atacar un objetivo dentro de Rusia esta semana.

Ucrania atacó una fábrica militar en la región rusa de Belgorod, según Ucrania, que también lanzó una ofensiva en la región rusa de Novgorod, cerca de la ciudad de Kotovo, ubicada a unos 680 kilómetros (420 millas) detrás de la frontera con Ucrania.

Minas antipersonales, una controversial arma que pone en riesgo vidas civiles

Las organizaciones activistas contra el uso de minas han criticado durante mucho tiempo este dispositivo porque representan una amenaza persistente para los civiles.

Pero Austin refutó ese argumento: "Las minas terrestres que buscaríamos proporcionarles serían minas terrestres que no sean persistentes, ya sabes, podemos controlar cuándo se activan y detonan por sí solas y eso las hace mucho más seguras a la larga”.

Las minas terrestres no persistentes generalmente requieren baterías, por lo que con el tiempo se vuelven incapaces de detonar, lo que las hace más seguras para los civiles que el tipo de minas que siguen estando activas durante años.

Ucrania está fabricando actualmente sus propias minas terrestres antipersonales, además de que Estados Unidos ya proporciona a Ucrania minas antitanque. Rusia ha utilizado rutinariamente minas terrestres en la guerra, pero esas no se vuelven inertes con el tiempo.