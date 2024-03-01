EEUU lanzará desde el aire ayuda humanitaria a Gaza

Video Las imágenes aéreas de la multitud agolpándose a los camiones de ayuda antes de ser atacada en Gaza

El presidente Joe Biden anunció este viernes que Estados Unidos participará "en los próximos días" en el lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria sobre Gaza, cuyos habitantes sufren una grave escasez de alimentos, agua y medicamentos.

"Necesitamos hacer más, y Estados Unidos hará más", dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca al inicio de una reunión con la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni."En los próximos días nos uniremos a nuestros amigos en Jordania y otros para lanzamientos aéreos de alimentos y otros bienes", dijo en el Despacho Oval.

Estados Unidos también consideró la "posibilidad de un corredor marítimo" para entregar grandes cantidades de ayuda al territorio palestino, agregó.

Dijo, además, que "insistirá" para que Israel deje entrar más camiones de ayuda a Gaza, aislada por el conflicto, y donde la ONU ha advertido de un riesgo de "hambruna casi inevitable" en el norte de la Franja.

La guerra se desencadenó el 7 de octubre, cuando comandos del grupo islamista Hamas mataron a cerca de 1,100 personas, la mayoría civiles, y secuestraron a unas 250 en el sur de Israel, según datos israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una operación aérea y terrestre para "aniquilar" a Hamas, catalogado también por Estados Unidos y la UE como organización "terrorista".

Hasta ahora la guerra dejó más de 30,000 muertos, según el grupo palestino, la mayoría mujeres y niños.

"No hay excusas, porque la verdad es que la ayuda que fluye hacia Gaza no es suficiente. Están en juego vidas inocentes y las vidas de niños", añadió Biden.