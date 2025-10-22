Gobierno de Trump sanciona a las petroleras más grandes de Rusia por la "falta de compromiso" de Putin para terminar la guerra en Ucrania

Video Padres corriendo con sus hijos en brazos: la dramática escena tras un ataque de drones rusos a un kinder en Ucrania

El gobierno de Donald Trump impuso este miércoles sanciones a las dos compañías petroleras más grandes de Rusia, Rosneft y Lukoil, y a un grupo de sus subsidiarias, alegando "la falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".

Un comunicado del Departamento del Tesoro explica que estas sanciones "aumentan la presión sobre el sector energético ruso y merman la capacidad del Kremlin para obtener ingresos para su maquinaria bélica y sostener su debilitada economía".

Rosneft declara en su página web que es responsable de 40% de la producción petrolera rusa, que en total asciende a casi 10 millones de barriles por día. En suma, la empresa extrae por encima de 5 millones de barriles diarios de todo tipo de hidrocarburos, y se especializa en la exploración, extracción, producción, refinación, transporte y venta de petróleo, gas natural y productos derivados del petróleo

En cuanto a Lukoil, produce petróleo y gas en ocho países, con un volumen de unos 2.33 millones de barriles entre hidrocarburos líquidos y gas. También tiene activos de refinación petrolera y plantas petroquímicas, y de generación y distribución de energía en países europeos como Austria, Rumanía y Bulgaria.

Luego del anuncio de las sanciones, el presidente Trump dijo ante periodistas en la Casa Blanca que "estas son sanciones enormes (...) y esperamos que no duren mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva", mientras se reunía con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Casi en simultáneo a las sanciones de EEUU, un portavoz de la presidencia de la UE informó de que el bloque había acordado imponer un nuevo paquete de medidas, el decimonoveno desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, destinadas a cortar la financiación de Moscú proveniente del petróleo y el gas.

¿Hartazgo de Trump con Putin?

El presidente estadounidense, que durante su campaña presidencial dijo que terminaría la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas, se muestra más abiertamente agotado los intentos infructuosos de sentar a Moscú y Kyiv en una negociación, pese a que se ha reunido con Putin y Zelensky.

Pese a esos encuentros —que levantaron muchas expectativas como la cumbre con el presidente ruso en Alaska hace unos meses— Trump dijo este mismo miércoles que sus conversaciones con Putin, sobre acabar la guerra en Ucrania son "buenas" pero últimamente "no van a ningún lado".

El secretario del Tesoro Scott Bessent declaró más temprano que habría nuevas sanciones a Rusia, debido a que "el presidente Putin no se ha sentado a la mesa de forma honesta y directa, como esperábamos", en declaraciones a Fox Business.

La enésima decepción tuvo lugar esta semana: tras una conversación telefónica entre el presidente Trump y Putin la semana pasada, se había anunciado una reunión bilateral en Budapest que luego EEUU descartó porque Trump no quería una reunión "inútil".

La llamada se produjo antes de que Trump se reuniera con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con la posibilidad —desechada luego por el propio Trump— de que EEUU suministrara a Ucrania misiles Tomahawk, que le darían la opción a Kyiv de atacar blancos muy adentro en el territorio de Rusia.

Bessent dijo este miércoles que el mandatario estadounidense estaba "decepcionado" —un término usado reiteradamente por Trump sobre Putin— por el avance de las negociaciones de alto el fuego con Moscú.

Con información de AFP

