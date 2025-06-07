Israel respalda a grupo armado en Gaza conocido por saquear ayuda humanitaria para los palestinos: esto es lo que se sabe

Video Una doctora pierde a nueve hijos en un ataque israelí: estaba de turno cuando recibió sus cuerpos

Israel está respaldando a grupos armados en Gaza como parte de su búsqueda de contrarrestar a Hamas, mientras funcionarios de la ONU y de organizaciones humanitarias denuncian que el ejército israelí permite que estos grupos roben alimentos y suministros de los camiones de ayuda.

Una milicia autodenominada "Fuerzas Populares", liderada por Yasser Abu Shabab, afirma custodiar nuevos centros de distribución de alimentos respaldados por Israel en el sur de Gaza. Trabajadores humanitarios aseguran que este grupo tiene un largo historial de saqueos a camiones de la ONU.

Los grupos armados en Gaza suelen estar ligados a clanes o familias extensas influyentes y, en muchos casos, operan como bandas criminales. La ayuda de Israel a estos grupos, según trabajadores de ayuda, es parte de un esfuerzo por controlar totalmente la distribución humanitaria en la Franja.

Israel niega permitir operaciones de saqueo en zonas bajo su control.

¿Quiénes son estos grupos que apoya Israel?

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró en un video en redes sociales que Israel ha “activado” a clanes en Gaza para oponerse a Hamas. No detalló cómo los está apoyando ni qué papel espera que desempeñen.

En Gaza, había clanes y familias extensas con gran influencia. Algunos clanes contaban con armas y algunos se han transformado en bandas que traficaban bienes y drogas. Tras tomar el poder en 2007, Hamas reprimió a estas bandas, a veces con brutalidad, otras otorgándoles beneficios.

Pero con el debilitamiento de Hamas tras 20 meses de guerra, estos grupos recuperaron libertad de acción. Liderazgos de algunos clanes, como el de Abu Shabab, han emitido declaraciones de cooperación con Israel.

De traficante a supuesto "custodia" de la ayuda humanitaria

No se sabe cuántos grupos armados tienen apoyo de Israel, además del de Abu Shabab. Este grupo se dio a conocer públicamente en mayo, proclamándose una “fuerza nacionalista”. Afirmó que protegía la ayuda, especialmente en los centros de distribución de alimentos administrados por la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), una contratista privada estadounidense que Israel quiere que reemplace al sistema de ayuda liderado por la ONU.

Trabajadores humanitarios y palestinos estiman que el grupo tiene varios cientos de combatientes. La oficina de medios del grupo dijo a Associated Press que colabora con GHF y afirmó que no distribuyen ayuda directamente, sino que custodian el perímetro.

Un portavoz de GHF negó cualquier vínculo: “Tenemos trabajadores palestinos locales... pero ninguno está armado ni pertenece al grupo de Abu Shabab”.

Antes de la guerra, Yasser Abu Shabab estaba involucrado en el contrabando de cigarrillos y drogas desde Egipto e Israel a Gaza. Fue arrestado por Hamas pero liberado junto a otros presos tras el inicio de la guerra en octubre de 2023.

Un grupo conocido por saquear ayuda humanitaria en Gaza

Nahed Sheheiber, líder de la asociación que proporciona camiones y conductores para organizaciones de ayuda en Gaza, dijo que sus vehículos han sido atacados muchas veces por combatientes del grupo de Abu Shabab.

Afirmó que el grupo opera en zonas del este de Rafah y Jan Yunis controladas por Israel, atacando camiones que ingresan por el cruce de Kerem Shalom. Dijo que las tropas israelíes cercanas “no hicieron nada” para evitar los ataques.

Añadió que cuando la policía de Hamas intentó escoltar convoyes de ayuda, fue atacada por tropas israelíes.

El conductor Issam Abu Awda contó que en julio fue interceptado por combatientes del grupo, que lo esposaron y vendaron los ojos antes de descargar toda la carga. Las tropas israelíes cercanas tampoco intervinieron.

Este tipo de ataques continúa y revela un “patrón preocupante”, dijo Jonathan Whittall, de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU (OCHA).

“Quienes han bloqueado y saqueado violentamente los camiones de ayuda parecen haber sido protegidos por las fuerzas israelíes”, afirmó Whittall. “Ahora se han convertido en los ‘protectores’ de los bienes distribuidos en los nuevos centros militarizados israelíes”.



El ejército israelí no respondió a preguntas sobre si permitió que estos grupos armados saquearan. La oficina del primer ministro calificó las acusaciones como “noticias falsas”. Israel suele acusar a Hamas de robar ayuda humanitaria.

¿Qué tiene que ver esto con la ayuda humanitaria a los palestinos?

Muhammad Shehada, analista político gazatí y miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, opinó que el respaldo de Israel a estos grupos no tiene como fin combatir directamente a Hamas.

En cambio, dijo que Israel estaría usando a las bandas y los saqueos para presentar a GHF como la única opción viable para alimentar a los palestinos, ya que sus suministros ingresan mientras los de la ONU no.

Israel desea reemplazar el sistema de ayuda liderado por la ONU porque acusa a Hamas de desviar grandes cantidades de suministros. La ONU lo niega.

Israel también ha declarado que busca desplazar a la población palestina hacia el sur. La ONU y organizaciones humanitarias denuncian que esto equivale a usar la comida como herramienta de desplazamiento forzado. El grupo de Abu Shabab ha publicado videos instando a los palestinos a mudarse a campamentos de tiendas en Rafah.

Israel bloqueó por completo la entrada de ayuda por dos meses y medio hasta el inicio de las operaciones de GHF, lo que ha llevado a la población al borde de la hambruna. GHF comenzó a distribuir cajas de alimentos el 26 de mayo en tres centros protegidos por contratistas privados dentro de zonas militares israelíes.

Israel ha permitido el ingreso de algunos camiones para la ONU, pero esta afirma que ha podido distribuir muy poca ayuda debido a restricciones militares israelíes, incluyendo la obligación de circular por rutas donde operan saqueadores.

“Es la forma de Israel de decirle a la ONU: ‘Si quieren intentar traer ayuda a Gaza, buena suerte’”, dijo Shehada. “Los obligaremos a usar una ruta donde todo lo que traigan será saqueado”.