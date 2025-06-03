Al menos 27 palestinos muertos en el tercer día de ataques israelíes cerca de un centro de ayuda humanitaria: la ONU habla de "crimen de guerra"

Video El momento en que una niña de 6 años escapa de una escuela en llamas tras ataque israelí en Gaza

Funcionarios de salud palestinos y testigos afirman que las fuerzas israelíes dispararon contra personas que se dirigían a un sitio de distribución de ayuda este martes, matando al menos a 27, en el tercer incidente de este tipo en tres días.

El Ejército dijo que disparó "cerca de algunos sospechosos individuales" que se desviaron de la ruta designada, se acercaron a sus fuerzas e ignoraron los disparos de advertencia.

"Varios soldados efectuaron disparos de advertencia y, como los sospechosos no retrocedían, dispararon de nuevo en dirección a sospechosos que se acercaban a los soldados", dijo una fuente del Ejército citada por la AFP. El Ejército "está al corriente de las informaciones en relación con las víctimas, y se están analizando los detalles del incidente", agregó.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró este martes que los "ataques mortales" contra civiles en las cercanías de los centros de distribución de ayuda en la Franja de Gaza constituyen "un crimen de guerra".

Los tiroteos casi diarios han ocurrido después de que una fundación respaldada por Israel y Estados Unidos estableciera puntos de distribución de ayuda dentro de zonas militares israelíes, un sistema que dice estar diseñado para eludir a Hamas. Pero Naciones Unidas y otras organizaciones han rechazado el nuevo sistema, diciendo que no aborda la creciente crisis de hambre en Gaza y permite a Israel usar la ayuda como arma.



El Ejército reconoció anteriormente haber hecho disparos de advertencia a personas que se acercaron a sus efectivos el domingo y lunes temprano, cuando funcionarios de salud y testigos denunciaron 34 muertos. Pero el cuerpo militar niega haber disparado contra civiles o haberles impedido llegar a los sitios de ayuda.

La Fundación Humanitaria de Gaza, que opera los sitios, dice que no ha habido violencia en o alrededor de ellos. Este martes, reconoció que el Ejército israelí estaba investigando si los civiles resultaron heridos "después de moverse más allá del corredor seguro designado y entrar en una zona militar cerrada", en un área que estaba "muy lejos de nuestro sitio de distribución seguro".

Al menos 27 muertos y decenas de heridos, según autoridades palestinas y testigos

Todos los tiroteos han ocurrido en la rotonda de la Bandera, a menos de una milla de uno de los sitios de distribución de la fundación en la ahora mayormente deshabitada ciudad sureña de Rafah. Toda el área es una zona militar israelí donde los periodistas no tienen acceso, más allá de los reporteros integrados en unidades militares con autorización del Ejército.

La muerte de unas tres decenas de personas este martes temprano fue denunciada por Zaher al-Waheidi, jefe del departamento de registros del Ministerio de Salud de Gaza.

Hisham Mhanna, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que su hospital de campaña en Rafah recibió a 184 personas heridas, 19 de las cuales fueron declaradas muertas al llegar y ocho más fallecieron posteriormente a causa de sus heridas.

Había al menos tres niños y dos mujeres entre los muertos, según Mohammed Saqr, jefe de enfermería del Hospital Nasser. El director del hospital, Atef al-Hout, dijo que la mayoría de los pacientes tenían heridas de bala.

Palestinos lloran sobre el cuerpo de Al-Akhras, que murió cuando se dirigía a un centro de ayuda en Gaza este martes 3 de junio de 2025. Imagen Abdel Kareem Hana/AP



Yasser Abu Lubda, un palestino desplazado de 50 años de Rafah, dijo que el tiroteo comenzó alrededor de las 4:00 am en el área de la rotonda de la Bandera. Pudo ver a varias personas muertas o heridas.

Neima al-Aaraj, una mujer de Khan Younis, dio un relato similar a la agencia AP. “Hubo muchos mártires y heridos”, dijo, afirmando que los disparos de las fuerzas israelíes fueron “indiscriminados”.

Ella logró llegar al centro, pero regresó con las manos vacías. “No había ayuda allí”, dijo. “Después de los mártires y heridos, no volveré”, declaró. “De cualquier manera moriremos”.



Rasha al-Nahal, otra testigo, dijo que “hubo disparos desde todas las direcciones”. Contó más de una docena de muertos y varios heridos a lo largo del camino. También dijo que no encontró ayuda cuando llegó al centro de distribución, y que las fuerzas israelíes “nos dispararon mientras regresábamos”.

Un reportero de la AP que llegó al hospital de campaña de la Cruz Roja alrededor de las 6:00 am vio a personas heridas siendo trasladadas a otros hospitales en ambulancia. Fuera, la gente pasaba de regreso del centro de ayuda, en su mayoría con las manos vacías, y se veían bolsas vacías de harina manchadas de sangre en el suelo.

Tres soldados israelíes muertos en el norte de Gaza

Mientras, el Ejército israelí informó este martes que tres de sus soldados murieron en la Franja de Gaza, en lo que parecía ser el ataque más mortífero contra las fuerzas israelíes desde que terminó un alto el fuego con Hamas en marzo, según la AP.

El Ejército dijo que los tres soldados, todos en la veintena, murieron durante un combate en el norte de Gaza el lunes, sin proporcionar detalles. Medios israelíes informaron que murieron en una explosión en el área de Jabaliya.

Israel puso fin al alto el fuego en marzo después de que Hamas se negara a modificar el acuerdo para liberar más rehenes más pronto. Los ataques israelíes han matado a miles de palestinos desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Milicianos liderados por Hamas mataron a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a 251 personas como rehenes en el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel que desató la guerra. Aún mantienen a 58 rehenes, de los cuales se cree que un tercio están vivos, después de que la mayoría del resto fueran liberados en acuerdos de alto el fuego u otros tratos.

La campaña militar de Israel ha matado a más de 54,000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su conteo. El ministerio está dirigido por profesionales médicos pero reporta al gobierno dirigido por Hamas. Sus cifras están consideradas como generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes, aunque Israel ha cuestionado sus números.

Israel dice que ha matado alrededor de 20,000 milicianos, sin proporcionar evidencias. Alrededor de 860 soldados israelíes han muerto desde el ataque del siete de octubre, incluidos más de 400 durante los combates dentro de Gaza.

Con información de AP y AFP.

