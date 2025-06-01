Al menos 31 personas mueren baleadas cuando iban a buscar alimentos a un centro de ayuda en Gaza: autoridades palestinas

Video Una doctora pierde a nueve hijos en un ataque israelí: estaba de turno cuando recibió sus cuerpos

Al menos 31 personas murieron baleadas y decenas resultaron heridas este domingo cuando se dirigían a recibir alimentos en la Franja de Gaza, según funcionarios de salud y varios testigos. Los testigos dijeron que las fuerzas israelíes dispararon contra la multitud a alrededor de un kilómetro del centro de ayuda administrado por una fundación respaldada por Israel.

El Ejército emitió un breve comunicado diciendo que "actualmente no tiene conocimiento de lesiones causadas por el fuego (militar israelí) dentro del sitio de distribución de ayuda humanitaria. El asunto aún está bajo revisión".

La fundación dijo en un comunicado que entregó ayuda "sin incidentes" este domingo temprano y ha negado informes previos de caos y disparos alrededor de sus recintos, que se encuentran en zonas bajo control militar israelí donde el acceso independiente es limitado.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que había 31 muertos y 176 heridos, que habrían sido trasladados al hospital Naser, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, por equipos de Defensa Civil y con carros tirados por burros.

Un nuevo sistema de ayuda humanitaria marcado por el caos

La distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza ha sido caótica, y múltiples testigos han dicho que las tropas israelíes dispararon contra las multitudes cerca de los lugares de entrega. Antes del domingo, al menos seis personas habían muerto y más de 50 resultaron heridas, según funcionarios de salud locales.

La fundación dice que los contratistas de seguridad privados que custodian sus recintos no dispararon contra las multitudes, mientras que el Ejército israelí ha reconocido haber hecho disparos de advertencia en ocasiones anteriores.

La fundación dijo en un comunicado que distribuyó 16 camiones de ayuda este domingo temprano "sin incidentes" y rechazó lo que llamó "reportes falsos sobre muertes, lesiones masivas y caos".

“La escena era horrible”: lo que dicen los testigos en Gaza

Miles de personas se dirigieron hacia el centro de distribución horas antes del amanecer. Cuando iban hacia el lugar, las fuerzas israelíes ordenaron a la gente que se dispersara y regresara más tarde, según testigos. Cuando la multitud llegó a la rotonda de la Bandera, aproximadamente a un kilómetro de distancia, en torno a las 3:00 am, las fuerzas israelíes abrieron fuego, dijeron los testigos.

"Hubo fuego desde todas las direcciones, desde buques de guerra navales, tanques y drones", dijo Amr Abu Teiba, quien estaba entre la multitud. Vio al menos 10 cuerpos con heridas de bala y otras personas heridas, incluidas mujeres. La gente utilizó carros para transportar a los muertos y heridos al hospital de campaña. “La escena era horrible”, declaró.

La mayoría de las víctimas fueron baleadas "en la parte superior de sus cuerpos, incluyendo la cabeza, el cuello y el pecho", dijo el doctor Marwan al-Hams, un funcionario del Ministerio de Salud en el Hospital Nasser, donde muchos de los heridos fueron trasladados después de ser llevados inicialmente a un hospital de campaña administrado por la Cruz Roja.

24 personas estaban siendo atendidas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nasser, informó el funcionario.

Ibrahim Abu Saoud, otro testigo presencial, dijo a la agencia AP que las fuerzas israelíes habían disparado a menos de 1,000 pies de distancia. Agregó que había visto a a muchas personas con heridas de bala, incluido un joven que, según él, murió en el lugar. "No pudimos ayudarlo".

Mohammed Abu Teaima, de 33 años, dijo que vio a las fuerzas israelíes abrir fuego y matar a su primo y a otra mujer mientras se dirigían al centro. Su primo recibió un disparo en el pecho y murió en el lugar y muchos otros resultaron heridos, incluido su cuñado, agregó.

"Abrieron un intenso fuego directamente hacia nosotros", dijo mientras esperaba fuera del hospital de campaña de la Cruz Roja a recibir noticias sobre su familiar herido.

Palestinos llevan en hombros el cuerpo de una persona que presuntamente murió baleada este domingo por fuerzas israelíes al aproximarse a un centro de ayuda. Imagen Abdel Kareem Hana/AP



Un reportero de AP llegó al hospital de campaña alrededor de las 6:00 am y vio decenas de heridos, incluidas mujeres y niños. El reportero también vio multitudes de personas regresando del punto de distribución. Algunos llevaban cajas o sacos de ayuda, pero la mayoría parecía regresar con las manos vacías.

Funcionarios en el hospital de campaña dijeron que al menos 21 personas murieron y otras 175 resultaron heridas, sin aclarar quién abrió fuego contra ellas. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas. El Ministerio de Salud proporcionó el mismo saldo en un principio y luego lo actualizó.

La ONU dice que el nuevo sistema de ayuda en Gaza viola los principios humanitarios

Israel y Estados Unidos dicen que el nuevo sistema pretende evitar que Hamas desvíe la ayuda. Israel no ha proporcionado ninguna evidencia de desvío sistemático, y la ONU niega que haya ocurrido.

Las agencias de la ONU y los principales grupos de ayuda se han negado a trabajar con el nuevo sistema, diciendo que viola los principios humanitarios porque permite a Israel controlar quién recibe ayuda y obliga a las personas a trasladarse a los puntos de distribución, arriesgando aún más desplazamientos masivos en el territorio.

El sistema de la ONU ha tenido dificultades para llevar ayuda después de que Israel alivió ligeramente su bloqueo total del territorio el mes pasado. Estos grupos dicen que las restricciones israelíes, el colapso del orden público y los saqueos generalizados hacen extremadamente difícil entregar ayuda a los aproximadamente 2 millones de palestinos de Gaza.

Los expertos han advertido que el territorio está en riesgo de hambruna total si no se lleva más ayuda.

