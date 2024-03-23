Video El video con el que Kate Middleton anunció que padece cáncer: "Fue un gran shock”

El anuncio de Kate, la princesa de Gales, de que tiene cáncer y recibe quimioterapia, se produce tras semanas de confusos mensajes de la casa real británica y decenas de especulaciones circulando por la prensa y las redes sociales.

El sentido mensaje de Catherine llega pocos días después de que el rey Carlos III revelara su propio diagnóstico de cáncer.

Estas noticias provocaron un shock y se entremezclan con la publicación de una desafortunada fotografía en redes sociales, visitas hospitalarias y el hermetismo de una casa real que viene batallando con su comunicación con el público desde hace meses.

Aquí, un breve repaso de las fechas claves de los últimos meses:

25 de diciembre de 2023: Kate es vista por última vez

La última vez que Kate Middleton es vista en un evento oficial es el 25 de diciembre de 2023. La familia real asiste en Navidad a la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham. Kate es vista junto con el príncipe William y sus hijos, el rey Carlos III y la reina Camila.

Kate, princesa de Gales, junto a sus hijos y el Rey Carlos III de Gran Bretaña después de asistir a la ceremonia de la familia real en el tradicional servicio del día de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2023. Imagen ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

17 de enero: doble anuncio

El Palacio de Kensington anuncia que Kate, la esposa de 42 años del heredero al trono, el príncipe William, pasará hasta dos semanas de internación en el hospital tras someterse con éxito a una cirugía abdominal. El palacio no abunda en detalles. El comunicado solo dice que se sometió a una "cirugía abdominal planificada".

Pero en ese mismo comunicado piden disculpas porque deben posponer los eventos de la agenda de Kate, lo que comienza a disparar interrogantes sobre cuán planificada era la operación que ha forzado a cerrar la agenda pública de eventos ya planificados.

Ese mismo día, poco después, el Palacio de Buckingham dice que el jefe de Estado británico, Carlos, de 75 años, acudirá al hospital la semana siguiente para un procedimiento correctivo para tratar un "agrandamiento benigno de la próstata".

22 de enero: anuncian que la duquesa de York tiene cáncer

La portavoz de la duquesa de York, Sarah Ferguson, confirma que a Fergie, como se la conoce, fue diagnosticada con cáncer de piel.

Ferguson había anunciado pocas semanas antes que había vencido al cáncer de mama.

El melanoma maligno se detectó cuando un dermatólogo analizaba lunares de la duquesa en una cirugía reconstructiva después de su mastectomía.

26 de enero: Operan al rey Carlos

Charles es operado en la London Clinic, la misma clínica privada donde Kate se recupera de su operación. Medios británicos citan fuentes anónimas que dijeron que el rey estaba "bien" después del tratamiento y que había visitado a Kate antes de su cirugía.

29 de enero: Carlos y Kate vuelven a casa

El rey Carlos III y la reina Camilla salen de la Clínica de Londres el 29 de enero de 2024 en Londres, Inglaterra. El rey pasó tres noches en la clínica. Imagen Peter Nicholls/Getty Images



"El rey fue dado de alta esta tarde tras el tratamiento médico previsto y ha reprogramado sus próximos compromisos públicos para permitir un período de recuperación privada. Su Majestad desea agradecer al equipo médico, y agradece todos los amables mensajes que ha recibido en los últimos días", informa el 29 de enero la Casa Real.

El mismo día, el Palacio de Kensington había anunciado que Kate también había regresado a casa, pero sin especificar exactamente cuándo dejó la London Clinic.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/DW6BOHuuRJ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 29, 2024

5 de febrero: anuncian que el rey Carlos III tiene cáncer

Las portadas que cubren la noticia del diagnóstico de cáncer del rey Carlos. El Palacio de Buckingham anuncia que el rey abandonaría sus funciones oficiales mientras recibe tratamiento. Imagen Ming Yeung/Getty Images



El Palacio de Buckingham anuncia que a Carlos III le diagnosticaron cáncer y ha comenzado el tratamiento.

El palacio dice que el cáncer fue detectado durante su reciente procedimiento hospitalario. No especifica el tipo de cáncer. El rey se toma un descanso indefinido de sus deberes públicos.

6 de febrero: Harry visita a su padre

El príncipe Harry, el hijo del rey Carlos que abandonó su rol activo como miembro de la Casa Real, viaja en avión desde California para una breve visita a su padre.

Carlos III es visto por primera vez en público desde su diagnóstico y es fotografiado sonriendo y saludando desde un auto.

10 de febrero: agradecimiento de Carlos III

El rey expresa su "más sincero agradecimiento" a sus simpatizantes en un comunicado:

"Me gustaría expresar mi más sentido agradecimiento por los numerosos mensajes de apoyo y buenos deseos que he recibido en los últimos días. Como sabrán todos aquellos que han sido afectados por el cáncer, esos pensamientos amables son el mayor consuelo y aliento. Es igualmente alentador escuchar cómo compartir mi propio diagnóstico ha ayudado a promover la comprensión pública y arrojar luz sobre el trabajo de todas aquellas organizaciones que apoyan a los pacientes con cáncer y sus familias en todo el Reino Unido y el resto del mundo".

23 de febrero: publican imágenes de Carlos III

En esta fotografía publicada el 23 de febrero, el rey Carlos III lee tarjetas y mensajes enviados por simpatizantes tras su diagnóstico de cáncer, en la sala del siglo XVIII de la suite belga en el Palacio de Buckingham. El equipo de correspondencia del Palacio recibió más de 7,000 cartas y tarjetas de todo el mundo. Imagen Pool/Getty Images



Publican imágenes del rey reuniéndose con el primer ministro Rishi Sunak en el Palacio de Buckingham para su primera audiencia en persona desde el diagnóstico de cáncer del rey el 21 de febrero de 2024 en Londres, Inglaterra.

También hay un video de Carlos III leyendo mensajes de aliento enviados a la Casa Real tras el diagnóstico de cáncer.

27 de febrero: William suspende su aparición pública

El príncipe William anuncia que no irá a un servicio en memoria del difunto rey Constantino de Grecia debido a un asunto personal. Se esperaba que el príncipe de Gales asistiera al evento conmemorativo en el Castillo de Windsor.

El Palacio de Kensington no da más detalles, pero dice que Kate sigue "bien".

Para este momento Kate ha estado fuera de la vista del público por casi dos meses.

10 de marzo: la foto manipulada de Kate y sus hijos

Video Una foto editada, ausencias y problemas de salud: ¿qué está pasando con la familia real británica?



El Palacio de Kensington publica la primera foto oficial de Kate desde su cirugía abdominal casi dos meses antes.

En la imagen, publicada por el Día de la Madre, se ve a Kate Middleton posando con sus tres hijos, pero provoca una tormenta de especulaciones y reacciones después de que las principales agencias de noticias retiraran la foto de sus sitios web alegando que había sido manipulada.

11 de marzo: disculpas de Kate por la foto manipulada

Catherine se disculpa al día siguiente por realizar modificaciones en la imagen y se atribuye el fallido retoque digital de la foto:

"Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre".

22 de marzo:

En un emotivo mensaje en video, Kate dice que tiene cáncer y que ha comenzado la quimioterapia. Dice que está "bien y cada día más fuerte", pero pide "tiempo, espacio y privacidad" mientras completa su tratamiento.

Kate dice que le han diagnosticado un cáncer que se descubrió en las pruebas después de su cirugía abdominal y que se encuentra en las primeras etapas de quimioterapia, aunque no dice qué tipo de cáncer es.

El rey Carlos dice que está "muy orgulloso de Catherine por su valentía", mientras le llegan buenos deseos de todo el mundo.