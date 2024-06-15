Todas las miradas puestas en la princesa Kate: su primera aparición pública desde su diagnóstico de cáncer

Video Las imágenes de la reaparición pública de Kate Middleton tras el anuncio de su lucha contra el cáncer

Una exhibición por el cumpleaños del rey Carlos III marcó la primera aparición pública de la princesa de Gales, Kate, desde que le diagnosticaron cáncer a principios de este año.

El evento anual es una muestra de unidad de la monarquía británica después de meses en los que tanto el rey Carlos como Kate, esposa del heredero al trono, el príncipe William, han estado fuera de muchos eventos públicos por el tratamiento contra el cáncer.

La princesa Kate, princesa de Gales, asiste al desfile Trooping the Colour. Imagen James Manning/AP



Kate anunció el viernes que asistiría al desfile de cumpleaños del rey después de hacer progresos en su tratamiento. En marzo reveló que se estaba sometiendo a quimioterapia para una forma no especificada de cáncer.

"Estoy haciendo un buen progreso, pero como cualquiera que se someta a quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos", dijo Kate en un comunicado, añadiendo que enfrenta "unos meses más" de tratamiento.

La princesa de 42 años viajó en un carruaje tirado por caballos desde el Palacio de Buckingham por la gran avenida conocida como Mall con sus hijos George, de 10 años, Charlotte, de 9, y Louis, de 6 años. Los transeúntes vitorearon al ver a Kate, vestida con un vestido blanco de la diseñadora Jenny Packham y un sombrero de ala ancha de Philip Treacy.

Kate, princesa de Gales, saluda a la multitud, acompañada por su hijo menor. Imagen Alberto Pezzali/AP



Observó la ceremonia con los niños desde la ventana de un edificio con vistas a Horse Guards Parade, un campo de desfiles ceremonial en el centro de Londres. Louis bostezó ampliamente en un momento del procedimiento, pero la mayor parte del tiempo observó atentamente.

El príncipe William y la princesa Kate, de Gales, con sus tres hijos. A su lado, el rey Carlos III y la reina Camila durante el desfile de honores en el Palacio de Buckingham el 15 de junio de 2024 en Londres. Imagen Chris Jackson/Getty Images



La princesa no ha hecho ninguna aparición pública desde diciembre. Kate dijo en su declaración que "aún no está fuera de peligro" y los funcionarios enfatizan que el compromiso del sábado no anuncia un regreso completo a la vida pública.

Enormes multitudes acuden cada mes de junio a ver el desfile, también conocido como Trooping the Colour, que comienza con una procesión en la que participan caballos, músicos y cientos de soldados con uniforme ceremonial desde el Palacio de Buckingham.

El príncipe Guillermo, con uniforme militar, cabalgó para la ceremonia, en la que las tropas con sus mejores galas ceremoniales desfilan ante el rey con la bandera o “color” de su regimiento. La exhibición de marchas precisas y música marcial proviene de los días en que la bandera de un regimiento era un punto de reunión esencial en la niebla de la batalla.

El cáncer del rey Carlos

Soldados marchan por el Mall mientras participan en la ceremonia Trooping the Color, en Londres, el sábado 15 de junio de 2024. Imagen Alberto Pezzali/AP



Carlos, que también está siendo tratado por una forma no revelada de cáncer, viajó en un carruaje con la reina Camila, en lugar de a caballo, como lo hizo el año pasado. El rey miró a las tropas desde un estrado en el campo de desfiles, saludando mientras los regimientos de élite marchaban.

Cinco regimientos se turnan para desfilar con su color, y este año fue el turno de una compañía de la Guardia Irlandesa, que tiene a Kate como su coronel honoraria. Las tropas, vestidas con túnicas escarlatas y sombreros de piel de oso, fueron conducidas al campo de desfiles por su mascota, un perro lobo irlandés llamado Seamus.

El rey Carlos III durante el desfile de honores en el Palacio de Buckingham el 15 de junio de 2024 en Londres. Imagen Chris Jackson/Getty Images



Carlos, de 75 años, reveló su cáncer en febrero y recientemente ha vuelto a sus deberes públicos. La semana pasada asistió a las conmemoraciones por el 80 aniversario del Día D, la invasión aliada de la Europa ocupada por los nazis el 6 de junio de 1944.

En una de las muchas peculiaridades de las convenciones reales británicas, el sábado no es el cumpleaños real del rey, sino en noviembre. Al igual que su madre, la reina Isabel II, antes que él, Carlos tiene su cumpleaños oficial el segundo sábado de junio. Se eligió la fecha porque el clima es generalmente bueno, aunque el sol temprano del sábado dio paso a un día ventoso y lluvioso en Londres.

La reina Camila durante el desfile. Imagen John Phillips/Getty Images



La lluvia se mantuvo a raya durante la mayor parte de la ceremonia, pero comenzó a caer a cántaros mientras las tropas en masa escoltaban los carruajes reales de regreso al Palacio de Buckingham, entre vítores de multitudes empapadas pero entusiastas.

Varias horas antes de la hora de inicio, los seguidores reales con impermeables y paraguas ya se habían reunido a lo largo de la ruta, junto con un puñado de manifestantes antimonárquicos que gritaban “No es mi rey”.