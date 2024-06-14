Cambiar Ciudad
Kate Middleton

Esta es la primera foto pública de Kate Middleton, la princesa de Gales, desde el anuncio de su diagnóstico de cáncer

En un comunicado publicado en X, antes Twitter, la princesa de Gales dijo que “como sabrá cualquiera que esté pasando por una quimioterapia, hay días buenos y días malos” y dijo que quería aprovechar los momentos en que se siente bien para "dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad".

Video Kate Middleton podría no retomar sus actividades ¿afecta esto a la monarquía?

Kate Middleton, princesa de Gales, anunció que ha logrado "buenos progresos" en su lucha contra el cáncer y aunque aclaró que "aún no está fuera de peligro" dijo que tiene la intención de asistir al desfile militar conocido como “la manifestación del color” el sábado, que marca el inicio no oficial de las festividades por el cumpleaños del monarca de Reino Unido.

De hacer su aparición en el evento de la Guardia Real sería la primera vez que la princesa hace una aparición pública desde su anuncio de un diagnóstico de cáncer en marzo.

La publicación contiene una nueva fotografía de la princesa tomada esta semana en Windsor, donde reside el heredero del trono y su familia.

“En los días en que me siento lo suficientemente bien, es un placer involucrarme en la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de comenzar a trabajar un poco desde casa”, añadió.

La princesa dijo que ella y el príncipe de Gales quedaron “impresionados” por los amables mensajes de apoyo que ha recibido y que su tratamiento “estará en curso por unos meses más”

En el mensaje, la princesa agrega que tiene “muchas ganas de asistir al desfile de cumpleaños del rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sé que aún no estoy fuera de peligro”.

“Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente ante la incertidumbre. Tomar cada día tal como viene, escuchar mi cuerpo y permitirme tomarme este tiempo tan necesario para sanar. Muchas gracias por su continua comprensión y a todos los que tan valientemente han compartido sus historias conmigo”, dijo.

Se espera que Kate aparezca con su familia en el balcón del Palacio de Buckingham, aunque esos planes podrían cambiar dependiendo de cómo se sienta. El rey Carlos III, quien también está enfermo de cáncer, igualmente anunció que asistirá al evento.

Un portavoz del Palacio de Buckingham dijo el viernes: "Su Majestad está encantado de que la princesa pueda asistir a los eventos de mañana y espera con ansias todos los acontecimientos del día".

Futuras apariciones públicas de Kate Middleton

La asistencia de Kate al desfile no indica que está retomando su agenda completa de compromisos públicos. La princesa no asistirá a una reunión de los miembros de la Orden de la Jarretera, de la cual forma parte ni a las carreras de caballos Royal Ascot Ambos eventos ocurrirán la próxima semana.

Aun así no se descarta que participe en algunos eventos públicos en el futuro cuando su estado de salud se lo permita y su equipo médico lo autorice.

Un portavoz del Palacio de Kensington dijo sobre su asistencia al evento del sábado: "Como ella ha dicho, está haciendo buenos progresos y está deseando unirse a la familia".

El portavoz añadió que “el príncipe está contento de ver que la princesa comienza a involucrarse en el trabajo y los proyectos que son importantes para ella. Continuará su enfoque en apoyar a su esposa e hijos, mientras continúa desempeñando sus deberes públicos”.

Video Los Príncipes de Gales celebran su aniversario 13 de bodas con foto inédita que causa polémica
