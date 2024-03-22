Cambiar Ciudad
Kate Middleton

Lo que sabemos (y lo que no) sobre el cáncer de Kate Middleton, princesa de Gales

La princesa de Gales sorprendió al mundo y cortó, momentáneamente, los rumores sobre su salud, al anunciar en una breve presentación en televisión y redes sociales que ha sido diagnóstica con cáncer. Poco más ha trascendido.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video El video con el que Kate Middleton anunció que padece cáncer: "Fue un gran shock”

Kate Middleton reveló este viernes que tiene cáncer, pero no ha dicho de qué tipo. En un anuncio en video el viernes, contó que estaba recibiendo quimioterapia, pero no dio más detalles sobre su tratamiento.

La princesa de Gales se sometió a una cirugía exitosa en enero y en ese momento, las autoridades dijeron que su condición no era cancerosa. Pero las pruebas realizadas más tarde encontraron el tumor, según dijo.

El Palacio de Kensington, residencia de los príncipes de Gales, dijo que no se revelarían detalles sobre su cáncer o su tratamiento, argumentando su derecho a la privacidad.

Expertos médicos afirman que después de una cirugía exitosa, a menudo se usa quimioterapia para ayudar a matar las células cancerosas perdidas y evitar que el cáncer regrese.

Esto es lo que se sabe:

¿Qué tipo de cirugía tuvo Kate Middleton?

Kate se sometió a lo que se describió como "cirugía abdominal" el 16 de enero. La noticia no se anunció hasta el día siguiente, cuando el Palacio de Kensington reveló que Kate se estaba recuperando de una operación planificada.

En ese momento, las autoridades dijeron que su condición no era cancerosa, pero no especificaron qué tipo de cirugía, y solo dijeron que fue exitosa.

¿Cuándo se descubrió el cáncer de Kate Middleton?

Middleton

?

Durante el anuncio en video del viernes, Kate dijo: "Las pruebas después de la operación encontraron que había cáncer" y que se encontraba en las primeras etapas del tratamiento.

No dijo qué tipo de cáncer le encontraron ni dio detalles de su quimioterapia.

El comunicado del Palacio de Kensington dice que Kate se enteró del cáncer después de que se le realizaron pruebas postoperatorias.

Video Qué buscan los tratamientos de quimioterapia preventiva como el que lleva Kate Middleton

¿Qué tipo de tratamiento está recibiendo?

El comunicado del palacio dijo que no se proporcionarían detalles sobre su cáncer o su tratamiento, aparte de que lo inició a finales de febrero.

"No compartiremos más información médica privada. La Princesa tiene derecho a la privacidad médica como todos nosotros", dice el comunicado.

Después de una cirugía exitosa, a menudo se usa quimioterapia para ayudar a matar las células cancerosas perdidas y evitar que el cáncer regrese.

Los tratamientos han evolucionado y, cuando ahora se utiliza la quimioterapia, a veces es por períodos más cortos o en dosis más bajas que antes.

Citado por la agencia de noticias AP, el Dr. Shivan Sivakumar, profesor asociado de oncología en la Universidad de Birmingham, dijo que no está claro qué quiso decir la princesa con quimioterapia "preventiva", pero supuso que es lo que se conoce como quimioterapia "adyuvante" en la profesión médica.

"Esto es quimioterapia después de una operación para prevenir la recurrencia. Esto es para intentar destruir cualquier célula cancerosa circulante", dijo Sivakumar.

¿Cuánto durará el tratamiento?

El comunicado del palacio dijo que eso dependerá de sus médicos. "La princesa está ahora en camino de recuperación", dice el comunicado.

Mira también:

Video Foto manipulada de Kate Middleton causa revuelo: la princesa de Gales admite que la retocó y pide disculpas
