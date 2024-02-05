El rey Carlos III de Reino Unido es diagnosticado con cáncer y suspenderá sus funciones temporalmente para recibir tratamiento

El rey Carlos III de Reino Unido fue diagnosticado con una forma no especificada de cáncer y ha comenzado un tratamiento, informó este lunes el Palacio de Buckingham.

El comunicado no dijo qué tipo de cáncer padece el monarca de 75 años ni en qué etapa se encuentra, pero indicó que Carlos III suspenderá sus funciones temporalmente para ser sometido a tratamiento.

PUBLICIDAD

El palacio no proporcionó una fecha para el regreso del rey a sus deberes oficiales.





No se dieron detalles del pronóstico médico del rey Carlos III

"Durante un reciente procedimiento hospitalario para tratar al rey por un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro tema de preocupación", dijo el comunicado. "Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer" añadió.

La noticia llega días después de que el rey Carlos y su nuera Kate, fueran dados de alta de una clínica privada de Londres después de ambos haber sido sometidos a procedimientos médicos.

El rey fue sometido a un “procedimiento correctivo” por agrandamiento de la próstata, mientras que Kate, princesa de Gales, de 42 años de edad, fue objeto de una cirugía abdominal no especificada el 17 de enero.

"Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, por lo que los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público mientras duren los mismos", añade el comunicado.

El comunicado indica que el rey quiso compartir el diagnóstico con el público a fin de evitar especulaciones sobre su condición así como para " ayudar al entendimiento del público para aquellos que en todo el mundo son afectados por el cáncer".

Por su parte Kate, quien aún se encuentra en proceso de recuperación, probablemente no se reincorpore a sus labores oficiales antes de Pascua.

Su esposo William, príncipe de Gales y heredero del trono, regresará a sus deberes reales el miércoles, cuando asistirá a una cena de gala a beneficio del Servicio de Ambulancia Aérea de Londres el miércoles.

PUBLICIDAD

Carlos III ascendió en septiembre de 2022 después de la muerte de su madre Isabel II, que falleció a los 96 años tras estar 70 años en el trono, convirtiéndose así en el reinado más largo en la historia de la nación.