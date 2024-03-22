Kate Middleton anuncia que tiene cáncer, tras numerosos rumores sobre su salud

Video El video con el que Kate Middleton anunció que padece cáncer: "Fue un gran shock”

Kate Middleton, princesa de Gales, anunció este viernes que tiene cáncer, luego de que su ausencia de la vida pública desde hace varios meses provocara numerosos rumores sobre su estado de salud.

La princesa de Gales, de 42 años, indicó en un video transmitido por televisión que se encuentra en las primeras etapas del tratamiento después de que se encontró cáncer en las pruebas que se llevó a cabo a principios de año.

PUBLICIDAD

Desde el Palacio de Kensington, Middleton indicó que recibe quimioterapia y que el cáncer fue descubierto tras la cirugía abdominal a la que fue sometida.

"Los exámenes realizados después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", dijo.

Video Foto manipulada de Kate Middleton causa revuelo: la princesa de Gales admite que la retocó y pide disculpas

Como suele suceder con temas de la familia real británica, detalles como el tipo de cáncer y otros aspectos de la enfermedad no fueron revelados.

Citado por la agencia de noticias AP, el Dr. Shivan Sivakumar, profesor asociado de oncología en la Universidad de Birmingham, dijo que no está claro qué quiso decir la princesa con quimioterapia "preventiva", pero supuso que es lo que se conoce como quimioterapia "adyuvante" en la profesión médica.

"Esto es quimioterapia después de una operación para prevenir la recurrencia. Esto es para intentar destruir cualquier célula cancerosa circulante", dijo Sivakumar.

Kate Middleton: "Fue un gran shock"

El video fue grabado el miércoles en Windsor por un equipo de la televisora británica BBC y transmitido el viernes, al final de varias semanas de especulaciones sobre su estado de salud, que se intensificaron tras el bochorno de la fotografía de familia que distribuyó el Palacio de Kensignton dos semanas atrás y que las agencias de noticias retiraron de distribución tras determinar que fue manipulada.

En el mensaje, la princesa contó que la noticia representó un "gran shock" tras un "par de meses increíblemente duros". Sin embargo, agregó: "Estoy bien y cada día me siento más fuerte".

PUBLICIDAD

La princesa de Gales indicó además que está pensando en todos aquellos que han sido afectados por el cáncer: "Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos".

El príncipe "William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia".

Video Qué buscan los tratamientos de quimioterapia preventiva como el que lleva Kate Middleton

Un mal comienzo de año para la Casa Real británica

La pareja real británica, en la primera línea de sucesión al trono, se ha enfrentado a una intensa especulación pública sobre la salud de Kate Middleton desde su operación en enero.

Según la cadena británica BBC no ha asistido a ningún evento oficial desde Navidad.

La noticia es otra sacudida para la familia real desde el anuncio el mes pasado de que el rey Carlos III estaba siendo tratado por un tipo de cáncer no especificado que fue descubierto mientras se sometía a un procedimiento para un agrandamiento benigno de la próstata.