Noticias Estadounidense Alex Honnold escala el rascacielos Taipéi 101 sin sogas La sección más complicada fueron los 64 pisos centrales, conocidos como las “cajas de bambú”, que dan al edificio de más de 100 pisos su apariencia distintiva

El reconocido escalador estadounidense Alex Honnold protagonizó una hazaña histórica al escalar el rascacielos Taipéi 101 el domingo 25 de enero de 2026, sin utilizar sogas ni equipo de protección. Aunque no fue el primero en subir este edificio icónico, sí se convirtió en el primer hombre en hacerlo sin protección adecuada, lo que generó impacto a nivel mundial.

Alex Honnold desafió los límites humanos

El Taipéi 101, ubicado en la capital de Taiwán, cuenta con 101 pisos y una altura aproximada de 508 metros (1,667 pies). De acuerdo con la agencia de noticias AP, Honnold alcanzó la cima de la aguja del edificio 90 minutos después de iniciar el ascenso. Al lograrlo, la multitud reunida a nivel de calle estalló en aplausos, mezclando alivio y admiración por su llegada segura.

El escalador francés Alain Robert había trepado el edificio en Navidad de 2004, durante la inauguración del rascacielos, cuando aún era el más alto del mundo. Sin embargo, Robert utilizó herramientas y protección, lo que diferencia claramente su hazaña de la realizada por Honnold.

La parte más peligrosa de escalar Taipéi 101

Honnold ascendió por una esquina del edificio, utilizando pequeñas salientes en forma de L como puntos de apoyo. La sección más complicada fueron los 64 pisos centrales, conocidos como las “cajas de bambú”, que dan al edificio su apariencia distintiva. Estos segmentos están divididos en ocho bloques, cada uno con ocho pisos de escalada empinada y balcones donde el escalador tomó breves descansos.

Transmisión en vivo por Netflix

La escalada fue transmitida en vivo por Netflix, con un retraso de diez segundos, lo que generó tanto emoción como preocupación por las implicaciones éticas de difundir una actividad de alto riesgo. El ascenso estaba programado originalmente para el sábado, pero se retrasó 24 horas debido a la lluvia.