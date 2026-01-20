Warner Bros Acciones de Netflix caen luego de presentación de resultados financieros y con la batalla por Warner Bros. en el fondo Las acciones de Netflix cayeron más de 5% este martes, después de que el gigante del entretenimiento en streaming anunciara que esperaba que sus ingresos se mantuvieran prácticamente estables en el trimestre actual, tras años de crecimiento.

Video Netflix prepara la compra de Warner por 82 mdd; CNN y otros canales serían una compañía separada

Netflix cerró el año pasado con otro sólido desempeño financiero a pesar de la desaceleración en el crecimiento de sus suscriptores, lo que subrayó la importancia de su controvertida oferta de 72,000 millones de dólares para adquirir el estudio cinematográfico Warner Bros. e incorporar HBO Max a su oferta de streaming de video.

Los resultados del cuarto trimestre anunciados este martes superaron las previsiones de los analistas bursátiles, pero el informe de Netflix también señaló que el servicio de vídeo terminó el año con más de 325 millones de suscriptores en todo el mundo, una cifra que indica que ha sumado unos 23 millones de suscriptores desde 2024.

El aumento de suscriptores en 2025 supuso una drástica desaceleración con respecto a los 41 millones conseguidos durante 2024, lo que amplificó las preocupaciones de los inversionistas de que el crecimiento de Netflix haya alcanzado su punto máximo desde la introducción en 2022 de una versión de bajo precio y financiada con publicidad de su servicio, que provocó un aumento masivo de suscriptores.

La dirección también pronosticó unos beneficios para el periodo enero-marzo inferiores a las previsiones de los analistas y anunció que Netflix dejaría de recomprar sus propias acciones mientras intentaba completar el acuerdo con Warner Bros. Aunque se espera que sus ventas de publicidad se dupliquen, Netflix también prevé que el crecimiento de sus ingresos se reduzca del 16% en 2025 a un rango entre 12% y 14% este año.

"En general, esto apunta a un comienzo de año difícil", afirmó Thomas Monteiro, analista de Investing.com.

Netflix se centra en mejorar su negocio principal aumentando la variedad y la calidad de sus series y películas, así como reforzando su negocio publicitario, según afirmó el codirector ejecutivo Ted Sarandos durante una entrevista sobre resultados transmitida en directo.

Sarandos promocionó una sólida programación de series, que incluye las próximas temporadas de "Bridgerton" y "One Piece", así como un acuerdo para retransmitir el próximo Clásico Mundial de Béisbol a los espectadores de Japón.

Pero, las acciones de Netflix cayeron casi un 5% en la negociación prolongada, a pesar de que sus ganancias e ingresos del último trimestre fueron mejores de lo previsto.

La empresa ganó 2,400 millones de dólares, o 56 centavos por acción, lo que supone un aumento del 29% en 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los ingresos, aumentaron un 18% con respecto al año 2024, hasta superar los 12,000 millones de dólares.

La batalla por Warner Bros.

en el tapete

Los resultados casi parecían una nota al pie de página junto a lo que está en juego en la guerra de ofertas de Netflix para comprar Warner Bros. Discovery.

La batalla dio otro giro el martes, cuando Netflix convirtió su oferta original, que incluía un componente en acciones, en una oferta totalmente en efectivo, con la esperanza de simplificar el proceso y facilitar a los accionistas de Warner Bros. Discovery la resistencia a las propuestas de Paramount, que también puja por hacerse con el histórico estudio.

"En general, vimos una oportunidad enorme y factible al unir estos dos negocios", dijo Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, en la conferencia sobre resultados.

Aunque Warner Bros. ha reiterado su compromiso de cerrar el acuerdo con Netflix, Paramount no da señales de dar marcha atrás y aún podría mejorar su contraoferta para subir aún más la temperatura.

Sarandos pareció lanzar una advertencia a Paramount durante una conferencia telefónica celebrada el martes, al recordar cómo se defendió de rivales como Walmart y la ahora desaparecida cadena de videoclubes Blockbuster durante la época en que la empresa era un servicio de alquiler de DVD por correo. "No somos ajenos a la competencia y ahora tampoco lo somos al cambio", afirmó Sarandos.

Además de tener que defenderse de Paramount, Netflix también tendrá que convencer a los reguladores estadounidenses de que añadir HBO a un servicio de streaming que cuenta con el mayor número de suscriptores del país no frenará la competencia ni hará subir los precios, que ya han aumentado en los últimos años.

La incertidumbre se ha reflejado en el precio de las acciones de Netflix, que ha caído un 20% desde que se dio a conocer el acuerdo con Warner Bros. Discovery el mes pasado.

La disputa de Netflix con Paramount

Es una nube que probablemente se cernirá sobre Netflix durante la mayor parte de este año, ya que la empresa no espera completar su compra hasta que Warner Bros. Discovery se desprenda de su negocio de televisión por cable, un proceso que se prevé que dure entre seis y nueve meses.

"Estamos tan motivados como siempre para cumplir nuestra misión de entretener al mundo", afirmó Sarandos.

Paramount Skydance anunció a principios de este mes que presentó una demanda contra Warner Brothers Discovery (WBD) mientras insiste en una oferta no deseada para comprar la empresa matriz de CNN.

La demanda de Paramount pretende obligar al consejo de administración de WBD a proporcionar cierta información a los accionistas que, según argumenta, presentará su oferta bajo una luz más favorable.

La demanda y una carta dirigida a los accionistas de WBD por parte del director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, son pasos en una saga que se prolonga desde hace varios meses.

El gigante de la televisión y el cine WBD anunció a finales de octubre que estaba abierto a ofertas de adquisición, y su consejo de administración aceptó posteriormente una oferta del gigante del streaming Netflix.

WBD rechazó formalmente una oferta de Paramount Skydance por la totalidad de la empresa.

La oferta de Netflix, favorecida por la junta directiva, no incluye la compra de las propiedades televisivas de WBD, como CNN y Discovery, que pertenecerían a una empresa de nueva creación y que cotizaría en bolsa llamada Global Networks si se cerrara el acuerdo.

"Estamos comprometidos a llevar a cabo nuestra oferta pública de adquisición", afirmó Ellison en la carta dirigida a los accionistas de WBD.