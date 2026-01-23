Noticias Posponen ascenso sin medidas de seguridad de Alex Honnold al rascacielos Taipei 101, ¿cuándo será? Estaba previsto que el ascenso en solitario libre de Honnold al icónico edificio de la capital de Taiwán se transmitiera en vivo la noche de este viernes.

Los organizadores pospusieron este viernes 23 de enero el ascenso sin cuerdas del escalador profesional Alex Honnold al rascacielos Taipei 101, de más de 500 metros de altura, debido al mal tiempo.

Estaba previsto que el ascenso en solitario libre de Honnold al icónico edificio de la capital de Taiwán se transmitiera en vivo la noche de este viernes para los espectadores en los Estados Unidos.

¿Por qué pospusieron el ascenso de Honnold?

Sin embargo, menos de una hora antes del inicio del evento, la lluvia no cedía y se tuvo que posponer el ascenso.

Los organizadores retrasaron la ascensión de Honnold hasta el domingo por la mañana en Taiwán (sábado por la noche para los Estados Unidos), donde el pronóstico del tiempo anuncia cielos más soleados.

Seguridad, la prioridad

La plataforma de streaming donde se transmitirá el evento dijo en un anuncio que la seguridad era su máxima prioridad.

Previamente, los organizadores dijeron que estaban al tanto de la posibilidad de una lluvia ligera en la mañana de la subida y estaban preparados para retrasar el evento por la seguridad de Honnold si las condiciones climáticas eran malas.

¿A qué hora será el ascenso de Honnold?

El evento se transmitirá en vivo el sábado por la noche en Estados Unidos a las 17:00 horas del Pacífico o las 20:00 horas del Este.