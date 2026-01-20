Noticias

Estados Unidos incauta un nuevo buque petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

El petrolero operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video EEUU confisca buque petrolero “Verónica” en el mar Caribe

Fuerzas militares estadounidenses detuvieron sin incidentes la mañana de este martes 20 de enero de 2026 al buque motor Sagitta en aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, el petrolero operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump para buques sancionados en el Caribe.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Dos trenes se descarrilan en España; dejan 1 muerto y al menos 15 heridos
2 mins

Dos trenes se descarrilan en España; dejan 1 muerto y al menos 15 heridos

Mundo
Accidente de tren en España: sube el número de muertos y ministro de Interior descarta un sabotaje
4 mins

Accidente de tren en España: sube el número de muertos y ministro de Interior descarta un sabotaje

Mundo
Trump confirma invitación a Putin para integrar su "Consejo de Paz"
3 mins

Trump confirma invitación a Putin para integrar su "Consejo de Paz"

Mundo
Una aerolínea regional en EEUU se declara en quiebra bajo el Capítulo 11 y cancela vuelos
2 mins

Una aerolínea regional en EEUU se declara en quiebra bajo el Capítulo 11 y cancela vuelos

Mundo
Trump pide mil millones de dólares por un lugar en su "Consejo de Paz"; ¿qué beneficios incluye?
2 mins

Trump pide mil millones de dólares por un lugar en su "Consejo de Paz"; ¿qué beneficios incluye?

Mundo
Tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota la Tierra; estos son sus efectos
1 mins

Tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota la Tierra; estos son sus efectos

Mundo
Muere el diseñador italiano Valentino, a los 93 años
1 mins

Muere el diseñador italiano Valentino, a los 93 años

Mundo
Mueren dos bebés en guardería ilegal y 53, hospitalizados: Esto sabemos de la tragedia en escuela
1 mins

Mueren dos bebés en guardería ilegal y 53, hospitalizados: Esto sabemos de la tragedia en escuela

Mundo
Explosión en fábrica de China deja al menos dos muertos y 84 personas hospitalizadas
1 mins

Explosión en fábrica de China deja al menos dos muertos y 84 personas hospitalizadas

Mundo
China reporta crecimiento económico del 5% en 2025, impulsado por exportaciones pese a aranceles de Trump
3 mins

China reporta crecimiento económico del 5% en 2025, impulsado por exportaciones pese a aranceles de Trump

Mundo

La detención, añadió, demuestra la determinación de la administración Trump de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea "el que se coordine de forma adecuada y legal".

En un video desclasificado, se observa cómo el buque es abordado por las fuerzas militares estadounidenses. "Estas operaciones están respaldadas por todo el poder de nuestro equipo de fuerza conjunta de élite desplegado en el Caribe", añadió el Comando Sur de Estados Unidos.

El séptimo petrolero incautado

Se trata del séptimo operativo desde que la administración Trump iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe.

La cuarentena inició como una medida de presión de Estados Unidos contra el gobierno del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

Tras la captura de Maduro, Trump informó que Washington mantendrá una tutela sobre el gobierno venezolano y anunció acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país.

Notas Relacionadas

Detienen en México a 2 ciudadanos estadounidenses buscados en Montana

Detienen en México a 2 ciudadanos estadounidenses buscados en Montana

Estados Unidos
1 min
Relacionados:
NoticiasCrisis en VenezuelaCaribePetróleo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX