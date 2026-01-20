Noticias Estados Unidos incauta un nuevo buque petrolero en el Caribe cerca de Venezuela El petrolero operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe.

Video EEUU confisca buque petrolero “Verónica” en el mar Caribe

Fuerzas militares estadounidenses detuvieron sin incidentes la mañana de este martes 20 de enero de 2026 al buque motor Sagitta en aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, el petrolero operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump para buques sancionados en el Caribe.

La detención, añadió, demuestra la determinación de la administración Trump de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea "el que se coordine de forma adecuada y legal".

En un video desclasificado, se observa cómo el buque es abordado por las fuerzas militares estadounidenses. "Estas operaciones están respaldadas por todo el poder de nuestro equipo de fuerza conjunta de élite desplegado en el Caribe", añadió el Comando Sur de Estados Unidos.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

El séptimo petrolero incautado

Se trata del séptimo operativo desde que la administración Trump iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe.

La cuarentena inició como una medida de presión de Estados Unidos contra el gobierno del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.