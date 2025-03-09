Tropas rusas se meten en un gasoducto para atacar a los ucranianos y retomar la región Kursk

Video Zelensky dice que está listo para trabajar en un acuerdo de paz con Rusia bajo el "liderazgo" de Trump

Fuerzas especiales rusas caminaron por un gasoducto para atacar a unidades ucranianas por la retaguardia en la región de Kursk, informaron las Fuerzas Armadas de Ucrania este fin de semana. Con este movimiento, Moscú intenta recuperar partes de su provincia fronteriza que Kiev tomó en una ofensiva sorpresa el año pasado.

El Estado Mayor de Ucrania confirmó el sábado por la noche que grupos de “sabotaje y asalto” rusos utilizaron el gasoducto. En una publicación de Telegram, informó que las tropas rusas fueron “detectadas a tiempo” y que Ucrania respondió con cohetes y artillería.

“En la actualidad, las fuerzas especiales rusas están siendo detectadas, bloqueadas y destruidas. Las pérdidas del enemigo en (la región) Sudzha son muy altas”, informó el Estado Mayor.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó este domingo que sus tropas habían tomado cuatro aldeas al norte y al noroeste de Sudzha, siendo la acción más cercana a unas 7.5 millas del centro del pueblo. Mientras que el sábado, ese mismo ministerio dijo que había tomado otras tres aldeas cerca de Sudzha.

Ucrania no comentó de inmediato sobre las afirmaciones rusas.

Moscú intenta recuperar partes de su provincia fronteriza

En agosto, Ucrania lanzó una audaz incursión transfronteriza en Kursk, marcando el ataque más grande en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. La ciudad tenía alrededor de 5,000 residentes antes de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y alberga importantes estaciones de transferencia y medición de gas a lo largo del ducto, que alguna vez fue una salida principal para las exportaciones de gas natural ruso a través del territorio ucraniano.

En cuestión de días, las unidades ucranianas capturaron 386 millas cuadradas de territorio, incluyendo la estratégica ciudad fronteriza de Sudzha, y tomaron cientos de prisioneros de guerra rusos. Según Kiev, la operación tenía como objetivo obtener una carta de negociación en futuras conversaciones de paz y forzar a Rusia a desviar tropas de su ofensiva en el este de Ucrania.

Pero meses después, los soldados ucranianos están cansados y heridos por los ataques implacables de más de 50,000 efectivos, incluyendo algunos norcoreanos. Decenas de miles de soldados ucranianos corren el riesgo de ser cercados, muestran mapas de código abierto del campo de batalla.

Con el ataque de este fin de semana las fuerzas rusas intentan reconquistar el territorio de Kursk arrebatado por Ucrania. Según publicaciones de Telegram a última hora del sábado de un bloguero pro-Kremlin de origen ucraniano, operativos rusos caminaron unas nueve millas dentro del gasoducto que Moscú había utilizado hasta hace poco para enviar gas a Europa. Algunos soldados rusos pasaron varios días en el tubo antes de atacar a las unidades ucranianas por la retaguardia cerca de Sudzha, afirmó el bloguero Yuri Podolyaka.

Otro bloguero de guerra, que usa el seudónimo de ‘Two Majors’, indicó que se estaba librando una feroz batalla por Sudzha y que las fuerzas rusas lograron entrar en la ciudad a través de un gasoducto. Los canales de Telegram rusos mostraron fotos de lo que dijeron eran operativos de fuerzas especiales, usando máscaras de gas y moviéndose a lo largo de lo que parecía ser el interior de un gran tubo.

La agencia AP no pudo verificar de manera independiente los relatos.

Un tercer bloguero de guerra ruso argumentó que la fuerza atacante carecía del respaldo logístico necesario para tener éxito. “Comida, agua, municiones, comunicaciones, carga de dispositivos eléctricos, bancos de energía, el acercamiento de las fuerzas principales, evacuación de los heridos (...) Dos o tres grupos en la retaguardia sin todo esto, eso es un desastre”, escribió el bloguero, que se describe a sí mismo como un soldado con el alias ‘Thirteenth’, en Telegram.

