Equipo de Navalny afirma que el disidente ruso estaba cerca de salir como parte de intercambio de prisioneros

Una colaboradora cercana de Alexei Navalny afirmó este lunes que el disidente ruso estaba cerca de ser liberado como parte de un intercambio del que también iban a ser parte dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia.

La periodista María Pevchikh, aliada de Navalny y miembro de su Fundación Anticorrupción, dijo en YouTube que al presidente ruso Vladimir Putin "se le ofreció intercambiar al oficial del FSB y asesino Vadim Krasikov, que cumple condena por asesinato en Berlín, por dos ciudadanos estadounidenses y Alexei Navalny".

"He recibido confirmación de que las negociaciones estaban en marcha y en la etapa final", dijo Pevchikh. "Se suponía que Navalny sería liberado en los próximos días", agregó.

“Alexey Navalny podría haber estado sentado aquí hoy. No es una figura retórica”, dijo Pevchikh, que vive fuera de Rusia.

La periodista detalló que el 15 de febrero había tenido confirmación del acuerdo, tras dos años de conversaciones entre Moscú, Washington y Berlín. Un día después, se reportó la repentina muerte de Navalny en la cárcel.

Rusia y su estrategia de detener extranjeros para intercambiarlos

Vadim Krasikov cumple cadena perpetua en Alemania por el asesinato en un parque de Berlín en 2019 del excomandante separatista Zelimkhan Khangoshvili, que según las autoridades alemanas ejecutó por orden de los servicios de inteligencia rusos.

Una portavoz del gobierno alemán no quiso hacer comentarios este lunes sobre el posible intercambio, cuando se le preguntó por las declaraciones de Pevchikh en una conferencia de prensa.

Washington ha acusado a Moscú de arrestar a ciudadanos estadounidenses por cargos infundados para utilizarlos como moneda de cambio y lograr la liberación de los rusos condenados en el extranjero.

Pevchikh no mencionó la identidad de los dos ciudadanos estadounidenses que podrían haber sido liberados como parte del acuerdo. Entre los estadounidenses detenidos en Rusia se encuentran el exmarine Paul Whelan y el periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, ambos acusados de espionaje.

No está claro si habrá funeral de Navalny

Navalny, de 47 años, murió de forma aparentemente repentina el pasado 16 de febrero en la cárcel. Llevaba más de tres años preso.

Su muerte ha provocado la indignación y condena occidental. El presidente de EEUU, Joe Biden, responsabilizó a Putin de su muerte, una acusación que sostiene el equipo de Navalny, y su viuda, Yulia Navalnaya.

Tras días reclamando el cuerpo de su hijo, este sábado el equipo de Navalny dio a conocer que finalmente las autoridades le habían entregado el cuerpo a su madre, sin que estuviera inmediatamente claro si se realizaría un funeral público o si iba a ser permitido.

Con información de AFP y AP.

