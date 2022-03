¿Es tan sencillo sancionar y quitarle el dinero a un oligarca ruso? ¿Sirve realmente para acabar con Putin?

Los funcionarios estadounidenses no ocultan que la tarea no es fácil. Andrew Adams, fiscal federal que dirige el grupo de trabajo 'KleptoCaptura' del Departamento de Justicia, subrayó que las incautaciones de bienes deben realizarse dentro de la ley. " No se puede llegar y coger el yate de alguien sin más. Hay que recorrer los hechos que relacionan la propiedad con un delito", dijo a la MSNBC en una entrevista esta semana.