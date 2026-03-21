Noticias ¿Cuál es la importancia de Diego García, la base militar que intentó atacar Irán? Te contamos la importancia de la base militar y lo que significaron los ataques perpetrados por Irán

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Este sábado 21 de marzo del 2026, una fuente oficial británica confirmó que el ataque fallido de la República Islámica contra la base militar estratégica de "Diego García" ocurrió antes de que el Reino Unido anunciara, el viernes, que permitiría que Estados Unidos usara esa base y otra situada en el suroeste de Inglaterra.

La base Diego García se encuentra a unos 4.000 kilómetros del territorio de Irán y está situada en una isla solitaria del archipiélago de Chagos, territorio británico. A continuación te contamos su importancia y lo que significó ese ataque.

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Irán siempre ha tenido misiles de largo alcance

De acuerdo con el Wall Street Journal, con información que tomó de funcionarios estadounidenses, señalan que, aunque los dos misiles balísticos no alcanzaron sus objetivos, la realidad es que ese acto indica que Teherán tiene armamento con mayor alcance del que pensaban.

El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, precisó que Irán usó un misil balístico intercontinental de dos etapas con un alcance de 4000 kilómetros hacia la isla de Diego García.

Además, explicó que realmente estos misiles no tenían como objetivo golpear Israel, sino que podían tener un alcance en las capitales europeas como Berlín, París y Roma y que todas están bajo amenaza directa.

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Tom Sharpe, excomandante de la Royal Navy y experto en el Royal United Services Institute de Londres, afirma que Teherán "siempre ha tenido misiles de ese alcance".

Base de Diego García

De acuerdo con la agencia de noticias AP, en la base Diego García se realizan operaciones de seguridad en Oriente Medio, el sur de Asia y el este de África, en donde trabajan 25000 personas, que en su mayoría son americanas.

El trabajo del mismo no es nuevo, ya que ha habido operaciones militares por parte de Estados Unidos desde Vietnam hasta Irak y Afganistán en el año 2008. También el gobierno estadounidense ha dicho que se había usado para vuelos clandestinos de sospechosos de terrorismo.

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Cabe recalcar que Reino Unido se había negado a dar autorización para que la base hiciera ataques contra Irán, sin embargo, después de que la República Islámica arremetió contra sus vecinos, cambiaron de opinión.

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Por parte del gobierno británico, han aclarado que la base se puede utilizar para atacar los barcos en el estrecho de Ormuz y que solo puede usarse con “operaciones defensivas específicas y limitadas”.