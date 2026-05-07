Noticias Claire Brosseau, actriz canadiense, solicita la eutanasia tras años de lucha psiquiátrica y exige una reforma legal La mujer de 49 años ha enfrentado a lo largo de su vida diversos trastornos de salud mental que afectan de manera significativa su bienestar, los cuales se han manifestado desde su adolescencia y, según su propio testimonio, no han mejorado pese a recibir tratamiento

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El debate internacional sobre la eutanasia vuelve a tomar fuerza luego de la solicitud de la actriz canadiense Claire Brosseau, quien busca acceder a la muerte médicamente asistida por padecimientos mentales. El caso ocurre semanas después del precedente de la joven española Noelia Castilo Ramos, quien en marzo de 2026 logró este procedimiento tras años de batalla legal, generando controversia a nivel mundial.

Busca acceso a eutanasia por condición mental

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El pasado 4 de mayo de 2026 la actriz salió de su domicilio por primera vez desde enero para presentar una moción urgente ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario. Su objetivo es obtener una excepción que le permita acceder a la asistencia médica para morir, pese a que su única condición es una enfermedad mental.

Brosseau, de 49 años, afirmó que ha enfrentado durante tres décadas trastorno bipolar y estrés postraumático, los cuales han empeorado con el tiempo. “Cada mañana siento que no podré terminar el día”, declaró la cadena televisiva canadiense CTV News, describiendo un sufrimiento diario que considera constante e insoportable.

En Canadá, la legislación actual limita la eutanasia a personas con enfermedades físicas graves e incurables. Ante esto, la actriz, junto con el grupo Dying with Dignity, impulsa un cambio legal al considerar que la exclusión de enfermedades mentales vulnera derechos fundamentales.

Resolución judicial prolonga sufrimiento de la actriz

Sin embargo, especialistas han advertido que no existen criterios claros para definir cuándo un trastorno psiquiátrico es irremediable. También señalan la dificultad de distinguir entre pensamientos suicidas y una decisión consciente de acceder a la muerte asistida.

El gobierno canadiense ha pospuesto en varias ocasiones la ampliación de la ley, mientras un comité analiza posibles reformas que podrían definirse antes de marzo de 2027. Mientras tanto, Brosseau espera una resolución judicial; según expresó, cada mes de retraso representa una prolongación de un sufrimiento que, asegura, ya no puede soportar.

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¿Quién es Claire Brosseau y por qué quiere morir?

Claire Brosseau es una actriz y comediante originaria de Canadá que ha enfocado gran parte de su trayectoria en el cine independiente y la televisión. Ha participado en producciones como Confessions of a Dangerous Mind y My First Wedding, donde ha consolidado su presencia en este ámbito.

Aunque goza de una condición física estable, Brosseau sostiene que su vida se ve profundamente afectada por un malestar psicológico persistente que comenzó en su adolescencia y no ha respondido de manera efectiva a distintos tratamientos médicos.

En su historial se incluyen diagnósticos como trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático ( TEPT), ansiedad y TDAH. Además, ha enfrentado de forma continua pensamientos suicidas y problemas relacionados con el consumo de sustancias.