Virus ¿Hay cura para el hantavirus? El patógeno que mantiene confinados a más de 100 pasajeros de un crucero en Cabo Verde Según el Centro de Enfermedades (CDC), la tasa de mortalidad para las personas que porten este virus llega a ser al rededor del 35%



Video Alerta en crucero: muertes y posible brote de hantavirus con decenas aislados

El barco MV Hondius, de nacionalidad holandesa y con cerca de 150 personas a bordo, no pudo desembarcar en la isla de Cabo Verde debido a temores por la salud pública tras la muerte de tres pasajeros y cuatro enfermos por un supuesto brote de hantavirus.

Según el Centro de Enfermedades ( CDC), la tasa de mortalidad para las personas que porten este virus llega a ser al rededor del 35% y en el caso de fiebre hemorrágica con síndrome renal varía del 1% al 15%. A continuación te decimos los síntomas y si hay cura.

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¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad que se contagia por la exposición de la orina, saliva y heces de roedores infectados.

Por lo general las personas se exponen a este virus en sus casas, cabañas, cobertizos y al limpiar espacios cerrados, los cuales no tienen ventilación.

La OMS ha informado que el hantavirus, en raras ocasiones también puede transmitirse directamente entre las personas infectadas.

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¿Qué síntomas tiene el virus?

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, la infección puede avanzar rápidamente para llegar a ser mortal. Algunos de los síntomas son la fiebre, escalofríos, dolores musculares y dolor de cabeza.

En el caso del síndrome pulmonar por hantavirus aparece entre una semana y ocho después del primer contacto y conforme avanza, el paciente puede experimentar presión en el pecho, ya que se llenan los pulmones de líquido. Con la otra variante, el síndrome causado por el hantavirus se desarrolla en una semana o dos.

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¿Hay una cura para la enfermedad o tratamiento?

La realidad es que no existe un tratamiento como tal y tampoco una cura, sin embargo la atención médica temprana puede aumentar la probabilidad de supervivencia.

Michelle Harkins, neumóloga del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México, explicó que este virus tiene todavía muchas interrogantes a pesar de ser una enfermedad que se ha documentado hace siglos en Asia y Europa. Algunas de las dudas son el porqué unas personas presentan el virus de forma leve y otras grave.

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Lo que recomienda Harkins es que eviten el contacto con los roedores y sus excrementos. Que usen guantes para limpiar sus heces y que no barran, ni aspiren, ya que eso podría ocasionar que el virus pase por el aire.