Noticias Confirman nuevos contagios y evacuaciones en crucero con hantavirus: últimos detalles del brote Las infecciones por hantavirus son poco comunes. La OMS afirma que ocho países de América documentaron 229 casos y 59 muertes el año pasado.



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El miércoles 6 de mayo, el crucero MV Hondius, que se encuentra frente a Cabo Verde debido a un brote de hantavirus con cerca de 150 personas y que planea ir al archipiélago español de Canarias, reportó otros contagios, evacuaciones y tres fallecimientos confirmados.

Autoridades españolas afirmaron que los pasajeros y la tripulación no presentan síntomas y que la llegada del barco no representa ni un riesgo para la población. El viaje a Islas Canarias durará entre tres y cuatro días.

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Las infecciones por hantavirus son poco comunes. La OMS afirmó que ocho países de América documentaron 229 casos y 59 muertes el año pasado.

¿Cuántos son los pasajeros contagiados?

Según la Organización Mundial de la Salud, ( OMS) se han registrado 8 casos totales dentro del crucero de los cuales 3 han sido comprobados por laboratorio y otros 3 han fallecido.

Dentro de los casos, tres pacientes con sospecha de la infección fueron evacuados del crucero y trasladados en avión a los Países Bajos este miércoles 6 de mayo.

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¿Quiénes son los pasajeros evacuados?

Entre los pasajeros que evacuaron está el médico holandés del barco, el cual se encontraba en un estado grave, pero se ha estabilizado, un ciudadano británico de 56 años y un ciudadano alemán de 65 años, los cuales recibirán atención médica en los Países Bajos.

Según un comunicado de la Oficina Federal de Salud Pública, dijo que un hombre de nacionalidad suiza que regresó del crucero MV Hondius a finales de abril dio positivo al brote de hantavirus.

Las pruebas realizadas en el laboratorio de referencia de Ginebra confirmaron que se trata de la cepa Andes. Esta variante es la única que permite la transmisión de persona a persona, aunque requiere un contacto muy estrecho y prolongado.

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La oficina de salud suiza dijo inicialmente que el paciente hospitalizado en Zúrich había “regresado de un viaje a Sudamérica” con su esposa y había desembarcado en Santa Elena, en el océano Atlántico Sur.

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Hasta el momento, la esposa no ha mostrado ningún síntoma, pero se tiene confinada de forma voluntaria como precaución.

¿Tendrá algún protocolo España para dejar que desembarquen?

El crucero atracará en un plazo de tres días en el puerto de Granadilla a pesar de la oposición del gobierno regional del archipiélago.

Según la ministra española de Sanidad, se pondrá en marcha un mecanismo de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los pasajeros, salvo que la condición médica lo impida y en el caso de los españoles serán trasladados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid y puestos en cuarentena.