Noticias Líderes de la Unión Europea descartan unirse al conflicto en Oriente Medio, presionados por el alza energética Los líderes europeos reafirmaron su negativa a sumarse a las campañas militares de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, en medio de una creciente preocupación por el impacto económico de la guerra en Irán.

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Los líderes europeos reafirmaron su negativa a sumarse a las campañas militares de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, e n medio de una creciente preocupación por el impacto económico de la guerra en Irán.

Durante la cumbre celebrada en Bruselas el jueves 19 de marzo de 2026, el foco se desplazó hacia el alza de los precios del petróleo y el gas, así como el riesgo de una nueva crisis migratoria, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

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Crisis energética en Europa

El conflicto en Irán ha provocado un repunte en los mercados energéticos internacionales, afectando directamente a Europa. El primer ministro belga, Bart De Wever, advirtió que la situación es crítica, subrayando que los precios ya eran elevados antes de la guerra. “Si este aumento se vuelve estructural, enfrentaremos serios problemas”, alertó.

Aunque inicialmente se esperaba que la cumbre abordará temas financieros relacionados con Ucrania, la escalada en Oriente Medio -incluidos los conflictos en Irán y Líbano- obligó a replantear las prioridades del bloque.

Sin “apetito” por entrar a la guerra

Uno de los principales puntos de fricción ha sido la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Europa contribuya militarmente a asegurar el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial. Sin embargo, los líderes europeos han dejado claro que no participarán en operaciones militares en curso.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, fue contundente al señalar que “no hay apetito” entre los países miembros para ampliar misiones navales o involucrarse en el conflicto. En la misma línea, el canciller austriaco, Christian Stocker, afirmó que Europa “no se dejará chantajear”.

Posturas divididas en Unión Europea

Si bien algunos países como Países Bajos comprenden las acciones de Estados Unidos e Israel contra el gobierno iraní, otros han sido abiertamente críticos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la guerra como “ilegal” y advirtió sobre sus consecuencias humanitarias y económicas, especialmente para el sur global.

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Por su parte, Alemania condicionó cualquier posible apoyo a un escenario postbélico y bajo mandato internacional, dejando claro que no intervendrá mientras continúen las hostilidades.

Estrategias energéticas

La Comisión Europea propuso una combinación de herramientas financieras para mitigar el impacto del encarecimiento energético. Sin embargo, reconoció que no existe una solución única debido a la diversidad de mercados dentro del bloque.

Mientras algunos países plantean flexibilizar políticas climáticas para contener los precios, otros insisten en acelerar la transición hacia energías renovables como vía para garantizar la i ndependencia energética a largo plazo.

EEUU endurece discurso

En paralelo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció una conferencia desde el Pentágono sobre la Operación Furia Épica, ofensiva conjunta con Israel contra Irán. A 19 días del inicio del conflicto, calificó al gobierno iraní como una amenaza global.

“Irán ha atacado nuestros intereses durante 47 años. Es un régimen que representa un peligro directo para la libertad y la civilización”, afirmó. Además, criticó a aliados europeos y sectores de la prensa, señalando que deberían agradecer al presidente Trump por su actuación.

Escenario global incierto

La negativa de Europa a involucrarse militarmente, sumada a las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, refleja un escenario internacional cada vez más fragmentado. Mientras tanto, el impacto económico de la guerra continúa expandiéndose, colocando a la energía y la seguridad en el centro del debate global.

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