Noticias Así se está viviendo al interior del crucero que ha permanecido confinado tras brote de hantavirus La Organización Mundial de la Salud declaró el lunes que se pidió a los pasajeros que permanecieran en sus camarotes y "limitaran su riesgo mientras se llevaban a cabo la desinfección

Video Alerta en crucero: muertes y posible brote de hantavirus con decenas aislados

Las casi 150 personas a bordo de un crucero frente a la costa de Cabo Verde han permanecido confinadas en su mayoría a sus camarotes, según imágenes obtenidas por The Associated Press, después de que tres pasajeros murieran y al menos otros cuatro enfermaran en un presunto brote de hantavirus.

El MV Hondius, un barco holandés que realiza un crucero polar de varias semanas desde Argentina a la Antártida y varias islas aisladas en el Atlántico Sur, ha estado esperando ayuda después de que las autoridades de la isla de Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental, se negaran a permitir el desembarco de los pasajeros debido a preocupaciones de salud pública.

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Las imágenes mostraban las cubiertas del barco prácticamente desiertas, con solo unas pocas personas con mascarillas médicas desplazándose. Los pasillos comunes estaban vacíos, ya que los pasajeros permanecían aislados en sus camarotes. Se vio al menos a cinco personas con equipo de protección completo (monos blancos, botas y mascarillas) desembarcando del barco y subiendo a una pequeña embarcación.

Las imágenes mostraban las cubiertas del barco prácticamente desiertas, con solo unas pocas personas con mascarillas médicas desplazándose. Los pasillos comunes estaban vacíos, ya que los pasajeros permanecían aislados en sus camarotes. Imagen AP

La Organización Mundial de la Salud declaró el lunes que se pidió a los pasajeros que permanecieran en sus camarotes y "limitaran su riesgo mientras se llevaban a cabo la desinfección y otras medidas".

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Los planes de evacuación aún están por verse

Las autoridades de Cabo Verde enviaron equipos de médicos, cirujanos, enfermeros y especialistas de laboratorio para brindar asistencia médica al buque.

Las autoridades de Praia, la capital de Cabo Verde, una ciudad de menos de 200.000 habitantes, han anunciado que han reforzado los protocolos de seguridad, especialmente cerca del puerto, como medida de precaución contra la enfermedad transmitida por roedores que, según la OMS, puede transmitirse entre personas, aunque es poco frecuente.

Aún no está claro cuándo serán evacuados los enfermos a bordo. La OMS declaró el lunes por la noche que pronto serían evacuados a los Países Bajos para recibir atención médica.

Las imágenes mostraban las cubiertas del barco prácticamente desiertas, con solo unas pocas personas con mascarillas médicas desplazándose. Los pasillos comunes estaban vacíos, ya que los pasajeros permanecían aislados en sus camarotes. Imagen AP

La compañía operadora del barco, Oceanwide Expeditions, con sede en los Países Bajos, ha declarado que consideraría trasladar la embarcación a una de las islas españolas, Tenerife o el puerto de Las Palmas, si no puede evacuar a los pasajeros a Cabo Verde.

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La doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación ante epidemias y pandemias de la OMS, declaró el martes a los periodistas en Ginebra que, por el momento, el plan es que el barco "continúe su viaje hacia las Islas Canarias".

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“Estamos colaborando con las autoridades españolas, que darán la bienvenida al barco”, dijo Kerkhove.

También recalcó que no hay otras personas con síntomas a bordo y que “una vez que las dos personas enfermas a bordo sean evacuadas por motivos médicos, el barco podrá zarpar”. Anteriormente, las autoridades de Cabo Verde informaron que tres personas a bordo del barco presentaban síntomas leves.

Las imágenes mostraban las cubiertas del barco prácticamente desiertas, con solo unas pocas personas con mascarillas médicas desplazándose. Los pasillos comunes estaban vacíos, ya que los pasajeros permanecían aislados en sus camarotes. Imagen AP

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad español declaró el martes que está «siguiendo de cerca, junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados, la situación a bordo del buque... (y) se decidirá el puerto de escala más adecuado. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no tomará ninguna decisión, tal como hemos informado a la Organización Mundial de la Salud».

Mientras tanto, Oceanwide Expeditions declaró el lunes por la noche que el ambiente a bordo "sigue siendo tranquilo, con los pasajeros generalmente serenos" y que el plan de respuesta implementado a bordo se encontraba en el nivel más alto, el 3, e incluye medidas de aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico.

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La situación está bajo estricta vigilancia

Según las autoridades provinciales argentinas, el barco zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril.

Aunque las autoridades sanitarias de Ushuaia han afirmado que no confirmaron que ningún pasajero presentara síntomas de hantavirus cuando zarpó el barco, los síntomas pueden aparecer hasta ocho semanas después de la exposición, según declaró Juan Facundo Petrina, director de epidemiología de la provincia de Tierra del Fuego, a la AP en una entrevista desde Ushuaia.

Las imágenes mostraban las cubiertas del barco prácticamente desiertas, con solo unas pocas personas con mascarillas médicas desplazándose. Los pasillos comunes estaban vacíos, ya que los pasajeros permanecían aislados en sus camarotes. Imagen AP

La OMS declaró el lunes por la noche que, hasta ese momento, ninguna persona nueva a bordo del barco había mostrado síntomas del virus, pero que la situación está siendo "vigilada atentamente" para detectar cualquier novedad.

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“El brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones exhaustivas, aislamiento y atención de los casos, evacuación médica e investigaciones de laboratorio”, ha declarado también la OMS.

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La directora nacional de salud de Cabo Verde, Angela Gomes, declaró a la emisora estatal Radiotelevisao Caboverdiana que las autoridades están centradas en garantizar "el máximo nivel de seguridad" para la población local.

"Por este motivo, se está prestando toda la asistencia necesaria con equipos de protección individual, con la máxima protección, tanto para nuestro equipo médico como para todo el equipo que asiste al equipo médico en el transporte hasta el buque", declaró Gomes.