Virus OPS alerta por nuevos casos de fiebre amarilla en Sudamérica Según el organismo de salud, en las primeras semanas de 2026 ya se contabilizan 34 casos y 15 fallecimientos en países como Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela.

Video Evita la transmisión de dengue, zika y otros virus: así debes cuidarte de los mosquitos durante este verano

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el 13 de marzo de 2026 una alerta epidemiológica por la transmisión sostenida de fiebre amarilla en varias zonas de Sudamérica, incluyendo regiones donde anteriormente no se registraban casos.

El organismo advirtió, en un comunicado difundido en sus canales oficiales, que desde septiembre de 2024 se han detectado contagios en nuevas áreas geográficas fuera de la Amazonía, lo que incrementa el riesgo de propagación, especialmente hacia zonas cercanas a centros urbanos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se reportaron 346 casos y 143 muertes por esta enfermedad en la región. En tanto, en las primeras semanas de 2026 ya se contabilizan 34 casos y 15 fallecimientos en países como Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela.

Ante este panorama, la Organización Panamericana de la Salud llamó a los países a reforzar la vigilancia epidemiológica, intensificar las campañas de vacunación, garantizar la protección de viajeros y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles brotes.

¿Qué es la fiebre amarilla?

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente en zonas tropicales de América y África. Puede provocar síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas y fatiga.

En los casos más graves, la infección puede derivar en fallas hepáticas, hemorragias y coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia), de donde proviene su nombre, y puede ser mortal.

La OPS recuerda que la vacunación es la principal medida de prevención, ya que una sola dosis proporciona protección prolongada contra el virus.

Video ¿Alimentarías a los mosquitos con tu sangre en nombre de la ciencia? Así estudian a estos insectos

¿Dónde aplican la vacuna contra este virus?

La vacuna contra la fiebre amarilla se aplica en prácticamente todos los países de Sudamérica donde existe riesgo de transmisión, aunque no es necesaria en todo el territorio, sino en zonas específicas (sobre todo selváticas o tropicales).

Según la OPS y organismos sanitarios internacionales, la vacunación está indicada en Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Paraguay, Guyana, Surinam y Guayana Francesa.