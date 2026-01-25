Noticias

Brasil asume la representación diplomática de México en Perú tras ruptura

Brasil informó que asumirá la custodia de la Embajada de México en Perú tras ruptura por asilo a Betssy Chávez.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Sheinbaum descarta intervención militar de EE.UU. en México tras llamada con Trump

La embajada brasileña informó que se está haciendo cargo de la representación diplomática de México en Perú tras una ruptura de relaciones entre ambos países luego que la presidenta Claudia Sheinbaum diera asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil afirmó en un comunicado que está "concediendo una solicitud del gobierno mexicano" con el "consentimiento del gobierno peruano".

PUBLICIDAD

Añadió que protegerá el edificio de la embajada mexicana, la residencia de su jefe de misión, los bienes y los archivos.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México hace más de dos meses para protestar por el asilo concedido por Sheinbaum a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien había sido condenada a más de 11 años de prisión por cargos de rebelión.

Más sobre Noticias

Gobernador de Minnesota exige a Trump retirar a sus agentes federales antes de que maten a otro estadounidense
1 mins

Gobernador de Minnesota exige a Trump retirar a sus agentes federales antes de que maten a otro estadounidense

Mundo
Al menos 80 presos políticos son liberados en Venezuela, asegura ONG
1 mins

Al menos 80 presos políticos son liberados en Venezuela, asegura ONG

Mundo
Irán revela mural advirtiendo represalias hacia EEUU si lanza un ataque militar
2 mins

Irán revela mural advirtiendo represalias hacia EEUU si lanza un ataque militar

Mundo
Revelan video de Alex Pretti, hombre asesinado en Minneapolis, dando poderoso discurso a veterano de guerra
2 mins

Revelan video de Alex Pretti, hombre asesinado en Minneapolis, dando poderoso discurso a veterano de guerra

Mundo
Estadounidense Alex Honnold escala el rascacielos Taipéi 101 sin sogas
2 mins

Estadounidense Alex Honnold escala el rascacielos Taipéi 101 sin sogas

Mundo
Apagón masivo en capital de Groenlandia afecta a 20,000 personas
1 mins

Apagón masivo en capital de Groenlandia afecta a 20,000 personas

Mundo
Siria y fuerzas kurdas extienden por 15 días cese al fuego
2 mins

Siria y fuerzas kurdas extienden por 15 días cese al fuego

Mundo
Exhiben a detenidos en Minneapolis y culpan a uno de ellos de arrancarle el dedo a agente federal
2 mins

Exhiben a detenidos en Minneapolis y culpan a uno de ellos de arrancarle el dedo a agente federal

Mundo
Autoridades de El Salvador denuncian red de estafas telefónicas que operaba desde una prisión en Colombia
2 mins

Autoridades de El Salvador denuncian red de estafas telefónicas que operaba desde una prisión en Colombia

Mundo
Delcy Rodríguez llama a "alcanzar acuerdos" con la oposición en Venezuela
1 mins

Delcy Rodríguez llama a "alcanzar acuerdos" con la oposición en Venezuela

Mundo

Los diplomáticos mexicanos se retiraron en noviembre, pero los dos países continuaron sus relaciones consulares.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo el sábado que Brasil se había hecho cargo de la embajada mexicana tras coordinar con las autoridades locales.

Dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmaron que la bandera de su país ondeaba sobre el edificio en Lima desde el día anterior.

Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente.

¿Qué fue lo que sucedió con Betssy Chávez?

Chávez, de 36 años, recibió asilo el 3 de noviembre y, según se informa, ha vivido en la embajada mexicana desde entonces, con la policía fuera del edificio buscando arrestarla si sale.

Chávez fue condenada por cargos de participar en una iniciativa del expresidente Pedro Castillo para disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, lo que finalmente llevó a su destitución.

Perú ha pasado por una larga crisis política que ha envuelto a varios de sus mandatarios.

PUBLICIDAD

E l Congreso de Perú declaró a Sheinbaum persona non grata y calificó el asilo otorgado a Chávez como un acto de interferencia en sus asuntos internos.

Mira también:

Relacionados:
NoticiasmexicoAsilo Político

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX