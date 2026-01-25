Noticias Brasil asume la representación diplomática de México en Perú tras ruptura Brasil informó que asumirá la custodia de la Embajada de México en Perú tras ruptura por asilo a Betssy Chávez.

Video Sheinbaum descarta intervención militar de EE.UU. en México tras llamada con Trump

La embajada brasileña informó que se está haciendo cargo de la representación diplomática de México en Perú tras una ruptura de relaciones entre ambos países luego que la presidenta Claudia Sheinbaum diera asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil afirmó en un comunicado que está "concediendo una solicitud del gobierno mexicano" con el "consentimiento del gobierno peruano".

PUBLICIDAD

Añadió que protegerá el edificio de la embajada mexicana, la residencia de su jefe de misión, los bienes y los archivos.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México hace más de dos meses para protestar por el asilo concedido por Sheinbaum a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien había sido condenada a más de 11 años de prisión por cargos de rebelión.

Los diplomáticos mexicanos se retiraron en noviembre, pero los dos países continuaron sus relaciones consulares.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo el sábado que Brasil se había hecho cargo de la embajada mexicana tras coordinar con las autoridades locales.

Dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmaron que la bandera de su país ondeaba sobre el edificio en Lima desde el día anterior.

Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente.

¿Qué fue lo que sucedió con Betssy Chávez?

Chávez, de 36 años, recibió asilo el 3 de noviembre y, según se informa, ha vivido en la embajada mexicana desde entonces, con la policía fuera del edificio buscando arrestarla si sale.

Chávez fue condenada por cargos de participar en una iniciativa del expresidente Pedro Castillo para disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, lo que finalmente llevó a su destitución.

Perú ha pasado por una larga crisis política que ha envuelto a varios de sus mandatarios.

PUBLICIDAD

E l Congreso de Perú declaró a Sheinbaum persona non grata y calificó el asilo otorgado a Chávez como un acto de interferencia en sus asuntos internos.