De David y Victoria Beckham a Kim y Khloé Kardashian: así es la ostentosa ceremonia final de la boda del hijo del hombre más rico de Asia

La celebración final del matrimonio del hijo menor del hombre más rico de India comenzó este viernes, un evento que se ha desarrollado desde hace meses a un costo exorbitante que ha hecho que muchos la ubiquen entre las bodas más caras en India.

El evento, que domina los titulares en India desde hace semanas, se ha estado desarrollando desde hace cuatro meses y, según reportes, su costo total está estimado en alrededor de $600 millones.

Las festividades previas

La boda entre Anant Ambani, de 29 años de edad, y Radhika Merchant, la hija de un magnate farmacéutico, comenzó en la ciudad de Jamnagar, con una fiesta de calentamiento en marzo amenizada por un concierto de la cantante Rihanna a quien le pagaron $6 millones para que terminara la pausa que había puesto a sus presentaciones públicas hace ocho años.

Ivanka Trump llega para asistir a una fiesta previa a la boda del hijo del industrial multimillonario Mukesh Ambani, Anant Ambani, en Jamnagar, India, el viernes 1 de marzo de 2024. Imagen Ajit Solanki/AP



Esa fiesta, a la que asistieron 1,200 invitados, entre los que se encontraban Hillary Clinton, Ivanka Trump, Mark Zuckerberg y Bill Gates, estuvo seguida por un crucero de bodas en mayo con 800 invitados por el Mediterráneo que tuvo un costo de $150 millones y contó con presentaciones de Andrea Bocelli, Katy Perry, los Backstreet Boys y Pitbull.

Ciudadanos en las ciudades italianas de Génova y del pueblo pesquero de Portofino llamaron a las autoridades para quejarse del ruido proveniente de la embarcación.

Anant Ambani y Radhika Merchant, posan para una fotografía durante su ceremonia previa a la boda en Mumbai, India, el viernes 5 de julio de 2024. Imagen Rajanish Kakade/AP



La semana pasada tuvo lugar un sangeet, que es como se conoce una fiesta tradicional que se celebra dos o tres noches antes de bodas indias, cuyo propósito es el de cantar y bailar. Gran parte de la música fue interpretada por Justin Bieber, quien fue trasladado en avión a Mumbai exclusivamente para la presentación a un costo que, según reportes, alcanzó los $10 millones.

Tres días de fiesta para la 'gran final'

La verdadera ceremonia de matrimonio comenzó este viernes en Mumbai y se espera que tenga una duración de tres días. La misma incluirá una fiesta en la que celebridades y dignatarios nacionales e internacionales, celebrarán con la familia Ambani y la alta sociedad india.

Los invitados incluyen los ex primeros ministros de Reino Unido Tony Blair y Boris Johnson, David y Victoria Beckham y Kim y Khloé Kardashian, entre otros, y según varios reportes se espera que el primer ministro de la India, Narendra Modi, haga una breve aparición aunque no aparece en la lista de invitados.

El ex primer ministro británico Tony Blair posa para una fotografía con su esposa Cherie Blair en la boda del hijo del multimillonario Mukesh Ambani, Anant Ambani, y Radhika Merchant en el Centro Mundial de Convenciones Jio en Mumbai, India, el viernes 12 de julio de 2024. Imagen Rajanish Kakade/AP



Los detalles de la boda de tres días en Mumbai no son del conocimiento público; pero la familia anunció que el tema central de las festividades es una oda a la ciudad sagrada de Varanasi en el norte de la India, y que las celebraciones tendrán lugar en un centro de convenciones en Mumbai, que fue transformado para parecerse a las antiguas calles y caminos de Varanasi, con artesanos locales, puestos de comida callejera, y vendedores ambulantes y cuyas vías de acceso estarán cerradas por la policía para el disgusto de muchos habitantes.

Trabajadores decoran el lugar antes de la boda del hijo del multimillonario Mukesh Ambani, Anant Ambani, con Radhika Merchant en el Centro Mundial de Convenciones Jio en Mumbai, India, el jueves 11 de julio de 2024. Imagen Rafiq Maqbool/AP



De hecho, las demostraciones públicas de riqueza ligadas a esta boda han sido criticadas como un símbolo de la gran desigualdad que existe en India, un país que si bien ha logrado avances contra la pobreza extrema que aqueja a una gran cantidad de sus habitantes, según Oxfam Internacional, el 10% más rico de la población aún posee el 77% de la riqueza total del país.

