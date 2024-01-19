Japón se convierte en el quinto país en llegar a la Luna

Video Peregrine vuelve a la Tierra: ¿es peligrosa la caída del módulo que fracasó en su misión a la Luna?

Este viernes, Japón se convirtió en el quinto país en poner un vehículo en la Luna al colocar en el satelite una nave espacial liviana del tamaño de un vehículo de pasajeros, utilizando tecnología de “aterrizaje preciso” que dio un control mucho mayor que cualquier alunizaje anterior.

Mientras que la mayoría de las sondas anteriores han utilizado zonas de aterrizaje de unas 6 millas de ancho, el ‘módulo inteligente de investigación lunar’ (SLIM) de Japón apunta a un objetivo de sólo 330 pies.

En preparación para el alunizaje, SLIM había bajado su órbita a 9.3 millas sobre la superficie lunar el viernes, desde donde realizó una aproximación final para aterrizar, dijo JAXA.

El alunizaje de SLIM es el fruto de dos décadas de trabajo en tecnología de precisión por parte de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) convirtiendo a Japón en el quinto país en alunizar, después de Estados Unidos, Rusia, China e India.

Japón prueba nuevas tecnologías para alunizajes más precisos

El objetivo principal de la misión es probar nueva tecnología de aterrizaje que permitiría a la misión lunar aterrizar "donde queremos, en lugar de donde es fácil aterrizar", dijo JAXA. SLIM buscará pistas sobre el origen de la Luna, incluyendo el análisis de minerales con una cámara especial.

El SLIM, equipado con una plataforma para amortiguar el impacto, aterrizó cerca del cráter Shioli, cerca de una región cubierta de roca volcánica.

El alunizaje ocurrió 10 días después de que una misión lunar realizada por una empresa privada estadounidense fracasara cuando la nave espacial desarrolló una fuga de combustible horas después del lanzamiento.

Apodado Moon Sniper, SLIM fue lanzado en un cohete Mitsubishi H2A en septiembre. Inicialmente orbitó la Tierra y entró en la órbita lunar el día de Navidad.

SLIM lleva dos pequeñas sondas autónomas, los "vehículos de excursión lunar" LEV-1 y LEV-2, que se lanzarán justo antes del aterrizaje.

LEV-1, equipado con una antena y una cámara, tiene la tarea de grabar el aterrizaje de SLIM. LEV-2, es un rover con forma de bola equipado con dos cámaras, desarrollado por JAXA junto con Sony, el fabricante de juguetes Tomy y la Universidad de Doshisha.

Japón lleva varios fracasos espaciales

Japón también espera que el éxito de la operación ayude a recuperar la confianza en su tecnología espacial después de varios fracasos. Una nave espacial diseñada por una empresa japonesa aparentemente se estrelló durante un intento de alunizaje en abril, y un nuevo cohete insignia fracasó en su lanzamiento debut en marzo.

JAXA tiene un historial de aterrizajes difíciles. Su nave espacial no tripulada Hayabusa2, lanzada en 2014, aterrizó dos veces en el asteroide Ryugu de 900 metros (3000 pies) de largo, recogiendo muestras que fueron devueltas a la Tierra.