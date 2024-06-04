El inesperado resultado de las elecciones en la mayor democracia del mundo (y por qué no es tan buena noticia para el "Trump hindú")

Video El famoso platillo de pollo que acabó en los tribunales

El primer ministro Narendra Modi declaró la victoria de su alianza en las elecciones celebradas en India, las cuales son consideradas como un referéndum sobre su década en el poder y de sus divisivas y polarizantes políticas que la han ganado el sobrenombre del "Trump hindú!.

El triunfo de su alianza convierte a Modi, de 73 años de edad, en solo el segundo primer ministro indio que gana un tercer mandato consecutivo desde que la nación asiática logró su independencia del Reino Unido en 1947.

La decepcionante victoria de Narendra Modi

A pesar de la victoria, los resultados preliminares muestran un decepcionante y sorpresivo revés para Modi

El partido nacionalista hindú de Modi, Bharatiya Janata (BJP) y la Alianza Nacional Democrática (AND) que lo apoya, habían anticipado una victoria aplastante en las elecciones en la que es considerada la democracia más grande del mundo, pero los resultados obtenidos hasta el martes mostraban un panorama muy distinto.

Los resultados oficiales de la Comisión Electoral de la India sugiere que la AND obtuvo 286 escaños, más de los 272 escaños necesarios para asegurar una mayoría para que Modi mantenga el cargo de primer ministro, pero mucho menos de los esperados.

Además, por primera vez desde que llegó al poder en 2014, el PBJ no consiguió una mayoría por sí solo, ganando 240 escaños, muchos menos que el récord de 303 que obtuvo en las elecciones de 2019 y de la victoria aplastante que Modi había anticipado, haciendo necesario el apoyo de otros partidos de AND para mantenerse en el poder.

El divisivo mandato de Narendra Modi

Para sus partidarios, el popular pero polarizador líder, que ha presidido una economía de rápido crecimiento, al tiempo que ha impulsado el nacionalismo hindú, es una figura de gran envergadura que ha mejorado la posición de la India, ha ayudado a convertir su economía en la quinta más grande del mundo y ha racionalizado el vasto programa de bienestar social del país, que atiende a alrededor del 60% de la población.

Pero sus críticos lo ven como el líder de una secta que ha erosionado la democracia de la India y ha impulsado políticas divisivas dirigidas contra la población musulmana, que constituyen el 14% de los habitantes del país.

Dicen que también ha utilizado cada vez más tácticas de mano dura para someter a sus oponentes políticos, presionar a los medios independientes y sofocar la disidencia.

El gobierno de Modi ha rechazado tales acusaciones y dice que la democracia está floreciendo.

Los analistas políticos dicen que la victoria de Modi fue impulsada por programas de bienestar social que proporcionaron beneficios desde alimentos hasta vivienda, así como por el estridente nacionalismo hindú, que ha consolidado una mayoría de votos para su partido.

Los hindúes constituyen el 80% de la población de la India.

La economía está creciendo un 7% y más de 500 millones de indios han abierto cuentas bancarias durante el mandato de Modi, pero ese crecimiento no ha creado suficientes empleos y la desigualdad ha empeorado bajo su gobierno, según algunos economistas.

Modi comenzó su campaña electoral hace dos meses prometiendo convertir a la India en un país desarrollado para 2047 y se centró en resaltar las políticas de bienestar de su administración y una sólida infraestructura digital que han beneficiado a millones de indios.

Pero a medida que avanzaba la campaña, recurrió cada vez más a la retórica antimusulmana, llamándolos "infiltrados" y haciendo referencias a una afirmación nacionalista hindú de que los musulmanes estaban superando a la población hindú al tener más hijos. Modi también acusó a la oposición de complacer a las minoría..

La religiosidad abierta ha sido durante mucho tiempo una pieza central de la personalidad de Modi, pero durante la campaña fue más allá al comenzar a sugerir que fue elegido por Dios.

En una entrevista televisiva durante la campaña, dijo: “Cuando mi madre estaba viva, solía creer que había nacido biológicamente. Después de su fallecimiento, al reflexionar sobre todas mis experiencias, me convencí de que Dios me había enviado”.

En enero, cumplió una antigua ambición nacionalista hindú al liderar la inauguración de un controvertido templo en el lugar de una mezquita derrumbada.

Después de que terminó la campaña la semana pasada, Modi fue a un sitio espiritual hindú para un retiro de meditación televisado de 45 horas. La mayoría de los canales de televisión indios pasaron horas transmitiendo el evento.

¿Quién es Narendra Modi?

Nacido en 1950 en una familia de casta inferior en el estado occidental de Gujarat, Modi se unió cuando era niño al Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), un grupo paramilitar de derecha que durante mucho tiempo ha sido acusado de avivar el odio contra los musulmanes.

RSS es considerado como el padre ideológico del BJP de Modi.

Modi consiguió su primera gran oportunidad política en 2001, cuando se convirtió en ministro principal de su estado natal de Gujarat. Unos meses después, disturbios antimusulmanes arrasaron la región y mataron al menos a 1,000 personas. Había sospechas de que Modi había apoyado discretamente los disturbios, pero él ha negado las acusaciones.

En 2005, Estados Unidos revocó la visa de Modi, alegando preocupaciones de que no tomó medidas suficientes para detener la violencia comunitaria. Una investigación aprobada por la Corte Suprema de la India posteriormente absolvió a Modi, pero la mancha del oscuro momento persiste.

Trece años después, Modi llevó a su partido nacionalista hindú a una victoria espectacular en las elecciones nacionales de 2014, después de prometer reformas radicales para reactivar la debilitada economía de la India.

Pero los críticos y opositores de Modi dicen que su política de priorizar a los hindúes ha generado intolerancia, discursos de odio y ataques descarados contra las minorías del país, especialmente los musulmanes.

Meses después de conseguir un segundo mandato en 2019, su gobierno revocó el estatus especial de la disputada Cachemira, el único estado de mayoría musulmana del país, y lo dividió en dos territorios gobernados federalmente. Su gobierno aprobó una ley que otorga ciudadanía a las minorías religiosas de los países musulmanes de la región pero excluye a los musulmanes.

Decisiones como estas han hecho a Modi enormemente popular entre sus partidarios acérrimos, que lo aclaman como el campeón de la mayoría hindú y ven a la India emergiendo como un estado mayoritario hindú.

Modi ha pasado su vida política sacando provecho de las tensiones religiosas para obtener beneficios políticos, dijo Christophe Jaffrelot, politólogo y experto en Modi y la derecha hindú. Durante su mandato como líder estatal, fue pionero en la adopción del nacionalismo hindú como nunca antes se había visto en la política india.

“Ese estilo se ha mantenido. Fue inventado en Gujarat y hoy es una marca nacional", dijo Jaffrelot.