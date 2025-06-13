Recuperan una caja negra del Boeing de Air India y otras claves de la tragedia que dejó 290 muertos

Video El momento en el que un avión de Air India con más de 240 personas a bordo se estrella

El accidente aéreo de un Boeing 787 Dreamliner de Air India de este jueves, que dejó 241 muertos a bordo y varias fatalidades en tierra, fue uno de los peores desastres aéreos de India, con la peculiaridad de que uno de los pasajeros logró salvar su vida.

Las autoridades locales dijeron el viernes que la investigación del accidente está en marcha, y se espera que la misma cuente con la participación de expertos de Boeing, fabricante del avión, y de las agencias reguladoras de aviación estadounidenses.



El avión de Air India se estrelló minutos después de despegar la tarde del jueves con destino a Londres de la ciudad noroccidental de Ahmedabad. Imágenes compartidas en las redes sociales capturaron tanto los últimos momentos del vuelo como el horror del lugar del accidente, con los rescatistas revolviendo entre los escombros humeantes mientras buscaban supervivientes.

PUBLICIDAD

Esto es lo que se sabe del accidente:

La caja negra del Dreamliner de Air India fue recuperada

La caja negra del avión de Air India fue recuperada el viernes, según informaron las autoridades, lo que probablemente aportará pistas sobre la causa del accidente.

La grabadora digital de datos de vuelo (o caja negra) del avión fue recuperada de un tejado cerca del lugar del accidente, y la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India declaró haber comenzado su trabajo con "a toda máquina".

La recuperación de la caja negra supone un avance importante en la investigación, dijo el ministro de Aviación Civil, Ram Mohan Naidu, en una publicación en redes sociales.

Los datos de la caja negra deberán “mostrar rápidamente si hubo una pérdida de potencia o sustentación del motor después del despegue y permitir una determinación preliminar de la causa probable del accidente”, dijo en un comunicado el director de la División Aeroespacial del Instituto de Ingenieros Mecánicos del Reino Unido, Paul Fromme.

El regulador de aviación civil de India ordenó a Air India que realizara mantenimiento adicional e inspecciones de seguridad reforzadas de sus Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner equipados con motores GEnx de General Electric.

El primer ministro de India visita al único superviviente

El único pasajero superviviente fue Vishwash Kumar Ramesh , un ciudadano británico de origen indio que regresaba a casa después de visitar a su familia.

PUBLICIDAD

Ramesh fue visto en imágenes de televisión reunido con el primer ministro Narendra Modi en el hospital público donde recibía tratamiento por quemaduras y otras lesiones.

Ramesh, quien viajaba con su hermano Ajay Kumar Ramesh, estaba sentado en el asiento 11A, al lado de una de las salidas de emergencia. Ha contado que salió despedido del avión y caminó hasta una ambulancia, según el Dr. Dhaval Gameti, quien lo atendió.

La aerolínea indicó que no hubo otros sobrevivientes entre los 242 pasajeros y tripulantes a bordo.

El superviviente declaró a la emisora nacional de India que todavía no puede creer que esté vivo. Comentó que el avión pareció atascarse inmediatamente después del despegue. Añadió que las luces se encendieron y, justo después, aceleró, pero pareció incapaz de ganar altura antes de estrellarse.

Comentó que el lateral del avión donde estaba sentado cayó a la planta baja de un edificio y que tuvo espacio para escapar después de que la puerta se abriera. Se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del avión.

"Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba vivo", dijo.

El accidente del Boeing de Air India quedó registrado en videos y fotos

Las imágenes de la cámara de seguridad, verificadas por The Associated Press, mostraron el avión despegando y luego desviándose ligeramente hacia un lado. Luego, planeó hacia abajo, desapareció brevemente de la vista y se estrelló contra el suelo.

Momentos después, apareció una enorme bola de fuego naranja y negra, elevándose en el aire.

PUBLICIDAD

En el lugar del accidente, el cono de cola del avión, con las aletas estabilizadoras dañadas aún instaladas, quedó alojado cerca de la azotea de un edificio. La cavidad irregular del avión desgarró la fachada. Una red de grietas se extiende en espiral desde el impacto del avión.

El edificio destrozado en Ahmedabad era el comedor de los estudiantes de medicina, quienes estaban almorzando cuando el avión se estrelló.

Los problemas de Air India

La aerolínea se vio afectada por tragedias y pérdidas financieras bajo la propiedad estatal anterior.

En 2010, un vuelo de Air India procedente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se salió de la pista en Mangalore, India, y se precipitó por un acantilado, matando a 158 de las 166 personas a bordo. En 2020, un vuelo de la filial de Air India Express se salió de la pista en el sur de la India durante una fuerte lluvia y se partió en dos, causando la muerte de 18 personas y heridas a más de 120.

Un Boeing 747 de Air India se estrelló en el Mar Arábigo en 1978, causando la muerte de las 213 personas a bordo.

La aerolínea estuvo bajo control gubernamental desde 1953 hasta 2022.

No se saben las causas del primer accidente de un Boeing 787

El Boeing 787 entró en servicio comercial en 2011. Aunque este fue el primer accidente del modelo, según la base de datos de la Red de Seguridad Aérea, el 787 no ha sido ajeno a polémicas controversias sobre la calidad de su fabricación, que lo han aquejado por años y han creado dudas sobre su seguridad.

PUBLICIDAD

El 787 Dreamliner fue el primer avión de pasajeros en utilizar ampliamente baterías de iones de litio, que son más ligeras, se recargan más rápido y tienen mayor capacidad de almacenamiento de energía que otros tipos de baterías. En 2013, la flota del 787 tuvo que permanecer en tierra temporalmente debido al sobrecalentamiento de sus baterías de iones de litio, lo que en algunos casos provocó incendios.

Aún no se dispone de información sobre las posibles causas del accidente.

Vea también: