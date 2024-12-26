La inteligencia de EEUU cree que Rusia lo derribó: qué se sabe de las causas del accidente aéreo en Kazajistán

Video Esto es lo que se sabe del avión que se estrelló en Kazajistán: hay dos niños entre los sobrevivientes

Las defensas aéreas de Rusia fueron las que derribaron un avión de Azerbaiyán Airlines que se estrelló en Kazajstán, matando a 38 personas, de acuerdo con reportes.

La agencia de noticias Reuters y la cadena CNN informaron que, de acuerdo con sus fuentes, el avión fue derribado por Rusia.

CNN citó a un funcionario del gobierno de EEUU diciendo que un sistema antiaéreo ruso habría sido el responsable del derribo del avión.

Azerbaiyán guardaba este jueves un día de luto nacional por las víctimas del accidente aéreo en el que fallecieron 38 personas y los 29 sobrevivientes resultaron heridos.

El Embraer 190 de Azerbaijan Airlines se dirigía el miércoles desde la capital azerbaiyana, Bakú, hacia la ciudad rusa de Grozni, en el norte del Cáucaso. Pero en medio del trayecto fue desviado por razones que aún no están claras y se estrelló al intentar aterrizar en Aktau, Kazajistán, después de volar hacia el este a través del mar Caspio.

El avión cayó a unas 2 millas de Aktau. Imágenes tomadas con celulares que circulan en internet parecían mostrar a la aeronave haciendo un descenso pronunciado antes de estrellarse contra el suelo en una bola de fuego. Otras imágenes mostraban parte de su fuselaje sin las alas y el resto del aparato tendido boca abajo en la hierba.

De acuerdo con funcionarios kazajos, entre los pasajeros del avión había 42 ciudadanos de Azerbaiyán, 16 de Rusia, seis de Kazajistán y tres de Kirguistán. El Ministerio de Emergencias de Rusia trasladó el jueves a nueve sobrevivientes rusos a Moscú para recibir tratamiento.

Este jueves, las banderas nacionales fueron bajadas en todo Azerbaiyán, el tráfico se detuvo al mediodía, y barcos y trenes hicieron sonar sus alarmas durante un minuto de silencio.

Distintas versiones sobre la posible causa del accidente de avión en Kazajistán

Antes de los reportes con la nueva información sobre el involucramiento ruso en el colapso, en una conferencia de prensa en la víspera, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, dijo que era demasiado pronto para especular sobre las razones del accidente, pero habló sobre que el clima había obligado al avión a cambiar la ruta planeada.

“La información que me proporcionaron es que el avión cambió su curso entre Bakú y Grozni debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas y se dirigió al aeropuerto de Aktau, donde se estrelló al aterrizar”, afirmó.

Sin embargo, autoridades de Rusia y Kazajistán dieron versiones distintas sobre qué habría ocasionado la caída de la nave.

La autoridad de aviación civil de Rusia, Rosaviatsia, explicó que la información preliminar indicaba que los pilotos se desviaron a Aktau después de que el impacto de un ave provocara una emergencia a bordo.

Pero en Azerbaiyán, fuentes con conocimiento de la investigación dijeron a la agencia Reuters que la nave fue derribada por el sistema de defensa aérea de Rusia. El avión se había desviado desde un área en la que Moscú ha usado en los últimos meses ese sistema de defensa en contra de ataques con drones de Ucrania, agregó esa agencia de noticias.

Mark Zee de OPSGroup, que hace seguimiento a los potenciales riesgos en el espacio aéreo y aeropuertos del mundo, dijo que análisis a los fragmentos del avión accidentado indican una probabilidad de entre 90% y 99% de que fue golpeado por un misil tierra-aire.

Osprey Flight Solutions, firma de seguridad de aviación con sede en Reino Unido, advirtió a sus clientes que el “vuelo de Azerbaijan Airlines probablemente fue derribado por un sistema de defensa antiaérea militar ruso”. Osprey ofrece análisis a las aerolíneas que aún vuelan a Rusia después de que las occidentales detuvieran sus vuelos debido a la guerra.

El director general de Osprey, Andrew Nicholson, dijo que la compañía había emitido más de 200 alertas sobre ataques de drones y sistemas de defensa aérea en Rusia durante la guerra.

“Este incidente es un recordatorio contundente de por qué hacemos lo que hacemos”, escribió Nicholson en internet. “Es doloroso saber que, a pesar de nuestros esfuerzos, se perdieron vidas que podrían haberse salvado”, agregó.

Autoridades de Kazajistán, Azerbaiyán y Rusia, cautelosas sobre la posible causa del siniestro

Cuando se le preguntó sobre las afirmaciones de que el avión había sido atacado por activos de defensa aérea, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a reporteros que “sería incorrecto hacer hipótesis antes de que los investigadores emitan su veredicto”.

El presidente del Parlamento de Kazajistán, Maulen Ashimbayev, también advirtió contra sacar conclusiones precipitadas basadas en imágenes de los fragmentos del avión, describiendo las alegaciones de fuego de defensa aérea como infundadas y “poco éticas”.

Otros funcionarios de Kazajistán y Azerbaiyán también han evitado comentar la posible causa del accidente, diciendo que corresponderá a los investigadores determinarlo.

