El "milagroso" escape del único sobreviviente del avión de Air India que se estrelló con 242 personas a bordo

Él mismo, según contó a medios indios, no sabe cómo salió del avión.

"Lamentamos informar que, de las 242 personas a bordo, hay 241 fallecidos confirmados. El único superviviente está siendo atendido en un hospital", declaró la aerolínea en una actualización pública sobre el accidente.

De acuerdo con reportes de los médicos, el hombre estaba en shock, pero solo recibió algunos rasguños y quemaduras en la cara.

El vuelo de Air India se estrelló minutos después de despegar del aeropuerto Sardar Vallabhbhai Patel en Ahmedabad, estado de Gujarat.

La aeronave, un Boeing 787-8 Dreamliner con matrícula VT-ANB, impactó contra un edificio residencial de estudiantes de medicina en un área densamente poblada cerca del aeropuerto, lo que generó un incendio masivo y causó pánico entre los habitantes de la zona.

Al menos una veintena de personas murieron.

Ramesh dijo tener la nacionalidad británica y explicó a los medios locales que se encontraba en India para visitar a su familia, y que regresaba a Reino Unido junto con su hermano, Ajay Kumar Ramesh, quien estaba sentado en otra fila.

Ramesh vive en la ciudad de Leicester con su esposa y un hijo varón, según reportaron medios británicos.

Según el sobreviviente, 30 segundos después del despegue se escuchó un fuerte ruido dentro de la aeronave antes de que se estrellara. “Todo sucedió muy rápido”, dijo Ramesh a los periodistas presentes en el hospital local donde se recupera.

"Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me puse de pie y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me sujetó, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital", dijo Ramesh citado por el Hindustan Times.

El hombre estaba sentado en el asiento 11A, al lado de una de las salidas de emergencia.

"Estaba cerca de la salida de emergencia y logró escapar saltando por la puerta de emergencia", dijo a los medios el oficial de policía de Ahmedabad, Vidhi Chaudhary, en referencia a Ramesh.

Un primo de Ramesh, Ajay Valgi, también residente de Leicester en el centro de Inglaterra, dijo a la BBC que habló por teléfono con Ramesh y había confirmado que se encontraba bien. "Solo dijo que estaba bien, nada más", declaró Valgi.

En relación con el hermano de Ramesh Valgi, añadió que la familia aún no tenía ninguna información. "No nos encontramos bien. Estamos todos consternados", dijo.

