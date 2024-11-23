Ataques israelíes dejan al menos 20 muertos en Beirut mientras diplomáticos buscan un cese al fuego

Ataques aéreos israelíes perpetrados el sábado en el centro de Beirut causaron la muerte de al menos 20 personas, dijeron autoridades mientras los cuerpos diplomáticos buscan negociar un cese al fuego.

Anteriormente los bombardeos ante eran poco comunes en el corazón de la capital libanesa.

El Ministerio de Salud de Líbano dijo que 63 personas resultaron heridas en los ataques, la cuarta ronda de bombardeos en el centro de Beirut en menos de una semana.

La escalada ocurre después de que el enviado de Estados Unidos, Amos Hochstein, viajara a la región en un intento de negociar un acuerdo de cese al fuego para poner fin a más de 13 meses de combates entre Israel y Hezbollah, que se han convertido en una guerra abierta.

El bombardeo israelí ha provocado la muerte de más de 3,500 personas en el Líbano, según el Ministerio de Salud libanés. Ha desplazado a aproximadamente 1.2 millones, o la cuarta parte, de la población de Líbano. Del lado israelí, unos 90 soldados y casi 50 civiles han muerto por bombardeos en el norte de Israel y en los combates.

Un edificio de ocho pisos quedó reducido a escombros

Los ataques ocurrieron a las 4 a.m. hora local, y destruyeron un edificio de ocho pisos en el centro de Beirut. Un legislador de Hezbollah, Amin Shiri, dijo que no había funcionarios de esa organización en su interior. El ataque arrancó las fachadas de algunos edificios cercanos y aplastó varios autos.

“La zona es residencial, con edificios muy juntos y calles estrechas, lo que hace que la situación sea difícil”, dijo Walid Al-Hashash, rescatista de la Defensa Civil Libanesa.

El ejército de Israel no comentó sobre las bajas.

También el sábado, un ataque con dron mató a dos personas e hirió a tres en la ciudad portuaria sureña de Tiro, según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, controlada por el Estado.

Mohammed Bikai, portavoz de la facción palestina Fatah en el área de Tiro, dijo que los muertos eran refugiados palestinos del cercano campamento de al-Rashidieh que habían salido a pescar.

A pesar de la advertencia de evitar la costa sur de Líbano, emitida el mes pasado por el ejército israelí, “no puedes decirle a alguien que necesita comer que no puede pescar”, dijo Bikai.

El Ministerio de Salud dijo que ocho personas murieron en otros ataques aéreos, entre ellas, cuatro niños, en la ciudad oriental de Shmustar, cinco más en el pueblo sureño de Roumin, y otras cinco en el pueblo nororiental de Budai.

Puntos conflictivos en las negociaciones de cese al fuego

Dos diplomáticos occidentales describieron el sábado los puntos en disputa entre Israel y Líbano en las negociaciones de cese al fuego. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para discutir las conversaciones.

En la propuesta actual se pide un cese al fuego de dos meses, durante el cual las fuerzas israelíes se retirarían de Líbano y Hezbollah terminaría su presencia armada a lo largo de la frontera al sur del río Litani.

Miles de tropas más del ejército libanés patrullarían la zona fronteriza junto con los cascos azules de la ONU, y una comisión internacional supervisaría la implementación del acuerdo.

Los diplomáticos dijeron que Israel quería más garantías de que las armas de Hezbollah se eliminarían de la zona fronteriza. Autoridades israelíes han dicho que no aceptarían un acuerdo que no les otorgue explícitamente la libertad de atacar en Líbano si creen que Hezbollah viola dicho acuerdo.

Autoridades libanesas han dicho que la inclusión de ese término violaría la soberanía de su país. Y el líder de Hezbollah, Naim Kassem, dijo esta semana que el grupo no aceptaría un acuerdo que no implique un “fin completo y exhaustivo a la agresión”.

Líbano e Israel también disputan qué países estarían en la comisión de vigilancia. Los diplomáticos dijeron que Israel se negó a permitir la participación de Francia, que ha estado cerca de Líbano desde que terminó su gobierno colonial en ese país. Líbano se negó a admitir a reino Unido, un aliado cercano de Israel.

Israel calla sobre ataques cerca de hospitales en Gaza

En el norte de Gaza, el Ministerio de Salud dijo que al menos 80 personas en total fueron asesinadas el jueves y el viernes, incluso cerca de los hospitales Kamal Adwan y Al-Ahli. Señaló que docenas de personas estaban atrapadas bajo los escombros.

El ejército de Israel dijo que no estaba al tanto del ataque cerca de Kamal Adwan, y no respondió a preguntas sobre los otros ataques.

El sábado, al menos seis personas, entre ellas, tres niños y dos mujeres, murieron en la ciudad sureña de Khan Younis, según reporteros de The Associated Press y personal del hospital Nasser.

“De repente, nos despertamos entre el polvo, el humo y el fuego”, dijo un padre afligido, Ahmad Ghassan. “Lo encontramos muerto y a su hermano herido”. Otro padre lloraba mientras cargaba el cuerpo de su hijo en una sábana manchada de sangre.

El número de palestinos muertos en los combates en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás ha superado los 44,000 esta semana, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes, pero ha dicho que más de la mitad de las víctimas son mujeres y niños. El ejército israelí dice haber matado a más de 17,000 milicianos, sin proporcionar pruebas.

La guerra comenzó cuando militantes liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a otras 250. Alrededor de 100 rehenes aún están dentro de Gaza, al menos un tercio de los cuales se cree que están muertos.

La ofensiva israelí en Gaza ha causado una gran destrucción en amplias áreas, y alrededor de 90% de la población del enclave, de 2.3 millones de personas, ha sido desplazada, a menudo varias veces, y cientos de miles viven en insalubres campamentos de carpas con poca comida, agua o servicios básicos.

Al menos dos mujeres fueron asesinadas a tiros el sábado mientras esperaban en fila para conseguir pan en el centro de Deir al-Balah, dijeron familiares y testigos a la AP. Se ignora quién les disparó y por qué.

Continúan las reacciones a las órdenes de aprehensión de la CPI

Las condiciones en Gaza motivaron la decisión tomada esta semana por la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de aprehensión contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de defensa, Yoav Gallant, con base en “motivos razonables” de que son responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad.

La Corte también emitió una orden de aprehensión contra el principal funcionario de Hamás, Mohammed Deif, aunque Israel afirma haberlo matado.

Netanyahu condenó la orden. Las reacciones mundiales han sido mixtas.

Reino Unido reiteró su apoyo a la Corte, pero no llegó a decir si arrestaría a Netanyahu si visita ese país.

Rusia no reconoce la jurisdicción del tribunal y no ha hecho comentarios. Estados Unidos tampoco reconoce la jurisdicción del tribunal y ha rechazado su decisión.

Nomi Bar-Yaacov, miembro asociado del Programa de Seguridad Internacional del centro de investigación Chatham House de Londres, dijo que aun si Netanyahu no pudiera viajar a muchos países europeos debido al riesgo de arresto, sí iría a Estados Unidos.

“Eso solo fortalecerá sus lazos con Donald Trump”, dijo.

