Qué hubo detrás del incidente violento en Ámsterdam luego de que hinchas israelíes causaran disturbios y gritaran lemas racistas

Las autoridades de Ámsterdam detuvieron a al menos 62 personas luego de una serie de altercados que involucraron a hinchas israelíes en un partido de fútbol en la capital holandesa.

Los ataques ocurrieron luego de un juego el jueves entre el equipo israelí Maccabi Tel Aviv y el holandés Ajax, de acuerdo con reportes oficiales. Las autoridades holandesas dijeron que al menos cinco hinchas israelíes fueron trasladados a hospitales, aunque ya fueron dados de alta.

Autoridades en Holanda e Israelí calificaron las agresiones como “antisemitas”. Sin embargo, de acuerdo con medios locales, los hinchas israelíes fueron videograbados antes del partido lanzando cánticos racistas en contra de árabes y palestinos en su camino hacia el estadio.

Además, un día antes, hinchas israelíes habían arrancado una bandera de Palestina de la fachada de un edificio en Ámsterdam.

Las tensiones previas al partido habían llevado a las autoridades de la ciudad a prohibir la realización de una manifestación a favor de Palestina cerca del estadio.

Durante el partido, las imágenes también muestran a los hinchas interrumpir con ruidos y vítores un minuto de silencio que se realizaba en honor de las víctimas de las inundaciones en España.

Las agresiones ocurren en medio de tensiones a nivel internacional por la ofensiva israelí en Gaza, que ha dejado más de 43,000 muerto s, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino.

Múltiples naciones han hecho llamados al gobierno israelí para decretar un cese al fuego tras la guerra que declaró por un ataque perpetrado por el movimiento palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1,200 israelíes muertos.

¿Qué pasó antes del partido que terminó con los ataques contra los hinchas israelíes?

Videos difundidos en las redes sociales mostraban a hinchas israelíes lanzando cánticos racistas en contra de árabes y palestinos.

“ Que gane la FDI para que se jodan los árabes”, corearon los aficionados israelíes, usando el acrónimo del ejército israelí, mientras agitaban los puños.

También un video mostraba a la policía empujando a varios manifestantes propalestinos lejos de una reunión de aficionados del Maccabi en una plaza más temprano en el día.

El miércoles una bandera de Palestina fue arrancada de un edificio. Tras la difusión de las imágenes de ese hecho en las redes sociales, autoridades palestinas condenaron el “ataque” en contra de la bandera.

También pidieron a las autoridades holandesas garantizar la seguridad de “palestinos y árabes”.

Pero en las redes sociales también habían circulado mensajes haciendo llamados a llevar a cabo ataques en contra de los hinchas israelíes.

Autoridades califican los ataques como “antisemitas” tras el partido

La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, dijo que tras el partido, jóvenes en patinetas y a pie cruzaron la ciudad en busca de hinchas israelíes, golpeándolos y pateándolos antes de huir rápidamente para evadir a la policía.

En grupos de Telegram, Halsema agregó, “ se habla de gente yendo a cazar judíos. Eso es tan impactante y tan despreciable que todavía no puedo entenderlo”.

Halsema calificó la violencia como “una erupción de antisemitismo que esperamos nunca volver a ver en Ámsterdam”.

La policía tuvo que escoltar a algunos aficionados de regreso a los hoteles, según las autoridades.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, voló a Amsterdam el viernes y en un mensaje en X dijo que el odio a los judíos "está apareciendo en un lugar tras otro".

La portavoz de la policía de Ámsterdam, Sara Tillart, dijo que era demasiado pronto en la investigación para decir si el objetivo apunta más allá de los aficionados.

Cinco personas fueron trasladadas a hospitales y dadas de alta inmediatamente, mientras que unas 20 a 30 sufrieron lesiones leves, dijo la policía.

Al menos 62 sospechosos fueron arrestados, con 10 aún bajo custodia, dijo el fiscal público de la ciudad, René de Beukelaer, a los periodistas en una conferencia de prensa el viernes.

Un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que “las duras imágenes del asalto a nuestros ciudadanos en Ámsterdam no serán pasadas por alto”, y que Netanyahu “ve el horrible incidente con la máxima gravedad”. Exigió que el gobierno holandés tome “acciones contundentes y rápidas” contra los involucrados.

No mencionaron, sin embargo, los disturbios provocados antes por los hinchas israelíes.

Preocupa la seguridad en otros partidos con equipos israelíes

Los problemas de seguridad en torno a los partidos contra equipos israelíes llevaron a la federación de fútbol de Bélgica a rechazar la organización de un encuentro de la Liga de Naciones masculina en septiembre. Al final, el choque se disputó a puerta cerrada en Hungría.

La violencia en Ámsterdam llevará sin duda a revisar los protocolos de seguridad para los próximos partidos con equipos israelíes.

El organismo europeo de fútbol UEFA anunció ya el lunes que el próximo partido de la Liga Europa de Maccabi, programado en Estambul el 28 de noviembre contra el equipo turco Besiktas, se trasladará a un campo neutral aún por decidir “siguiendo una decisión de las autoridades” de Turquía.

