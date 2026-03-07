Irán Ataque a instalación petrolera en Teherán intensifica la guerra entre Irán e Israel Israel atacó el sábado un depósito de petróleo en Teherán; mientras el conflicto con Irán se expande y provoca muertes en Líbano y el Golfo.

Video Conflicto con Irán impacta bolsillo de ciudadanos en EEUU por aumento de precio de gasolinas

La guerra en Irán se intensificó durante las últimas horas del sábado luego de que columnas de fuego se elevaran sobre una instalación de almacenamiento de petróleo en Teherán, en medio de una nueva fase del conflicto en el Medio Oriente.

Al mismo tiempo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país prepara “muchas sorpresas” para la siguiente etapa de la confrontación.

De acuerdo con reportes de la agencia Associated Press (AP), el ejército israelí confirmó que llevó a cabo ataques contra instalaciones de almacenamiento de combustible en la capital iraní.

Un video captado por la agencia mostraba el resplandor de las llamas iluminando el horizonte nocturno de Teherán tras el impacto de los bombardeos.

Esta sería la primera vez que una instalación industrial civil se convierte en un objetivo durante la confrontación entre Irán e Israel.

Los medios estatales responsabilizaron del ataque a Estados Unidos y al "régimen sionista” contra la instalación petrolera que abastece a la capital y a provincias vecinas en el norte.

Oil fields in Teheran are burning, following IDF attack, a short time ago. pic.twitter.com/BODsdU9GQX — Avital Leibovich (@AvitalLeibovich) March 7, 2026

Asimismo, Israel llevó a cabo ataques aéreos que cobraron la vida de ocho personas en el sur de Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés. Además, se reportó que un dron israelí impactó un hotel en Beirut, dejando cuatro muertos y 10 heridos que se suman al saldo de al menos 47 muertos en los ataques israelíes del sábado.

La agencia también informó que ataques y ofensivas con drones en Kuwait, Irak y Arabia Saudí también causaron muertes adicionales.

Antes, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se disculpó por los ataques a “países vecinos” mientras sus misiles y drones volaban hacia los Estados árabes del Golfo Pérsico y los sectores de línea dura afirmaban que la estrategia de guerra de Teherán no cambiaría.

Teherán responde a ultimátum de Trump

Asimismo, Pezeshkian rechazó el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Irán acepte una rendición incondicional. “Ese es un sueño que deberían llevarse a la tumba”, afirmó el mandatario iraní al responder a las presiones de Washington.

Trump, por su parte, advirtió que Irán podría ser “golpeado muy duro” y que más zonas y grupos de personas podrían convertirse en objetivos militares, aunque no ofreció detalles.

A bordo del Air Force One, este sábado el presidente estadounidense aseguró que Washington no busca negociar un acuerdo, mientras el conflicto continúa sacudiendo los mercados globales y generando preocupación por el aumento en los precios de la energía.

