Irán

Captan en video impacto de misil en Tiro, Líbano; van más de 300 muertos por ofensiva israelí

El ataque se produjo después de que Israel advirtiera que "golpearía pronto" infraestructuras militares de Hezbolá.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Video Israel lanza masivo bombardeo al sur de Beirut, bastión de Hezbolá

Los ataques de Israel continuaron este sábado 7 de marzo en el sur de Líbano, donde autoridades contabilizan alrededor de 300 muertos en la última semana por la ofensiva que forma parte de la operación " Furia Épica" contra Irán y sus aliados.

Un video de AFP captó el momento que un misil impacta un edificio en los suburbios de la antigua ciudad de Tiro.

El ataque se produjo después de que Israel advirtiera que "golpearía pronto" infraestructuras militares de Hezbolá.

Imágenes de AFP muestran densas columnas de humo negro elevándose desde varios edificios que, según Israel, eran utilizados por el movimiento islamista.

La aviación israelí ya había atacado el viernes la ciudad de Tiro, cuyos yacimientos arqueológicos están inscritos en la lista del patrimonio mundial de la Unesco.

Más de 300 muertos en una semana

En total, cerca de 300 personas murieron esta semana en bombardeos israelíes, según el Ministerio de Salud de Líbano. A esa cifra se suman ofensivas en un hotel y operaciones en el Este, donde fuerzas israelíes incursionaron para recuperar restos de un soldado capturado hace 40 años.

Las autoridades libanesas informaron este sábado que un ataque israelí contra un hotel en el centro de Beirut causó la muerte de al menos cuatro personas y dejó diez heridos.

Un fotógrafo de la AFP se desplazó a las inmediaciones del hotel, situado frente al mar, y vio una habitación con los cristales rotos, mientras las fuerzas de seguridad acordonaban la zona.

El Ministerio de Salud libanés había reportado este 7 de marzo que los ataques israelíes en más de 20 ciudades y pueblos del sur del país dejaron ocho muertos.

Sin embargo, una operación de las fuerzas especiales israelíes para intentar recuperar los restos de un piloto capturado en Líbano en 1986 dejó 41 muertos en un bastión de Hezbolá en el Este del país, informaron las autoridades libanesas hoy.

El comando llegó en helicóptero durante la noche a la localidad de Nabi Chit y su ataque dejó edificios colapsados, techos arrancados y municiones desperdigadas por el suelo.

Según el jefe del ejército libanés, Rodolphe Haykal, los soldados israelíes llegaron vestidos con uniformes similares a los del ejército libanés y utilizaban vehículos militares parecidos a los usados por Hezbolá.

Líbano se vio arrastrado a inicios de semana a la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán cuando el grupo proiraní Hezbolá lanzó un ataque contra Israel, que respondió con una oleada de ataques masivos.

FTA

Video Ataques desde Líbano elevan tensión en frontera norte de Israel
IránLíbanoGuerra

