EE.UU. Así es el Camp East Montana, en Fort Bliss, donde han muerto 3 inmigrantes y organizaciones exigen su cierre El sitio ha sido señalado como un lugar de abusos contra los migrantes, incluyendo golpizas y abusos sexuales por parte de los agentes para forzar deportaciones a terceros países



Organizaciones de derechos humanos de los inmigrantes exigen el cierre inmediato del centro de detención Camp East Montana, ubicado en Fort Bliss, esto tras la muerte de tres inmigrantes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE). Cabe mencionar que el sitio ha sido señalado como un lugar de abusos contra los migrantes, incluyendo golpizas y abusos por parte de los agentes para forzar deportaciones a terceros países.

Otras cosas de las que se ha señalado son negligencia médica, hambre y alimentación insuficiente, así como la negación de un acceso efectivo a la defensa legal, según detalló el grupo ACLU en un informe.

El Camp East Montana ha sido comparado con “Alligator Alcatraz”.

Bautizado como Campamento East Montana por la carretera más cercana, el centro tiene una primera etapa terminada, y se sigue construyendo para una mayor capacidad. Se encuentra entre la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, donde las temperaturas estivales pueden superar los 38 °C y las muertes por calor son comunes. Además su construcción costó 245 millones de dólares.

El sitio de 24 hectáreas se encuentra cerca de la frontera entre Estados Unidos y México y del Aeropuerto Internacional de El Paso, un centro clave para los vuelos de deportación. De acuerdo con la agencia de noticias AP, es un lugar de tiendas de campaña de construido para albergar a detenidos del ICE en los Everglades de Florida.

Dicha instalación ha sido objeto de quejas por condiciones insalubres y demandas judiciales. Un juez federal ordenó recientemente su cierre.

El centro de detención está constituido con tres carpas blancas, cada una de unos 250 metros de largo, según imágenes satelitales examinadas por The Associated Press. Media docena de edificios más pequeños las rodean.

migrantes pierden la vida en centro de detención de Estados Unidos

Un migrante de Nicaragua murió en el Centro de detención para inmigrantes de Estados Unidos.

Se trata de Víctor Manuel Díaz fue detenido el 6 de enero en una redada migratoria en Minnesota y fue enviado a Texas.

La muerte de Díaz es la tercera en lo que va de año en este centro, compuesto por una serie de tiendas alzadas en la base militar Fort Bliss, a las afueras de El Paso.

Cabe destacar que de acuerdo con el comunicado de Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el nicaragüense falleció por un suicidio.

Las otras dos muertes de inmigrantes en este centro de detención fueron: