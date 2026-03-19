Accidentes Hallan el cuerpo del estudiante James “Jimmy” Gracey en el Puerto Olímpico de Barcelona, España La policía catalana halló el cadaver del joven estadounidense James Gracey, de 20 años de edad, quien estaba desaparecido desde la madrugada del martes mientras visitaba Barcelona, en España. Los oficiales de policía recuperaron su cuerpo a unos 12 pies de profundidad en el mar, en lo que se cree fue un accidente.





Video Hallan el cuerpo del estudiante James “Jimmy” Gracey en el Puerto Olímpico de Barcelona

La policía de Barcelona localizó hace pocos minutos el cuerpo de James “Jimmy” Gracey, el universitario de 20 años que desapareció durante sus vacaciones de spring break.

El joven fue visto por última vez la mañana del martes al salir de un bar en la Ciudad Condal. Tras varios días de búsqueda por tierra, mar y aire, las autoridades confirman el hallazgo en el Puerto Olímpico, validando la hipótesis inicial de una caída accidental al mar durante su estancia en España.

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El fallecimiento fue reseñado por el diario El País de España y la cadena CNN en EEUU. Los Mossos d'Esquadra —la policía catalana— no habían confirmado públicamente la identidad de Gracey, pero informaron en sus redes sociales la noche de este jueves (local), que habían "localizado un cuerpo sin vida en la zona del Somorrostro de Barcelona", y que se estaban realizando "gestiones para identificarlo".

Anteriormente los oficiales ya habían hallado el celular de Gracey en manos de un ladrón de la zona, y su billetera, que estaba flotando en el mar. Según El País, el cuerpo fue encontrado a unos 12 pies de profundidad en el mar.

La familia de Gracey lo había descrito como "un hijo y hermano amable, responsable y dedicado. No es nada propio de él no ponerse en contacto con su familia y amigos", en una declaración emitida cuando aún se efectuaba la búsqueda del joven universitario.

La Universidad de Alabama había expresado que "Jimmy y su familia ocupan un lugar especial en nuestros pensamientos, y nuestro personal está en contacto directo con ellos para ofrecerles todo el apoyo y la ayuda posibles", antes del hallazgo del cuerpo.