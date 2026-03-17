Medio Oriente EEUU arroja bombas 'penetradoras' de 5,000 libras contra lanzaderas subterráneas de misiles en Irán El Ejército de EEUU informó este martes que se arrojaron "múltiples municiones de penetración profunda" de 5,000 libras —conocidas como bombas antibúnker— contra lanzaderas subterráneas de misiles iraníes que "amenazaban el transporte marítimo internacional" en el estrecho de Ormuz.

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El Comando Central del Ejército de EEUU informó este martes que fuerzas militares estadounidenses arrojaron "múltiples municiones de penetración profunda" de 5,000 libras —conocidas como bombas antibúnker— contra lanzaderas subterráneas de misiles iraníes que amenazaban a los barcos civiles que cruzan el estrecho de Ormuz, frente a las costas iraníes en la región del golfo Pérsico.

El Ejército afirmó que se "emplearon con éxito varias municiones de penetración profunda" contra "emplazamientos de misiles iraníes reforzados a lo largo de la costa de Irán, cerca del estrecho de Ormuz".

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"Los misiles de crucero antibuque iraníes en estos emplazamientos representaban un riesgo para el transporte marítimo internacional en el estrecho". aseguró el Comando Central.

El bombardeo se produce después de que Irán cerrara esta vía marítima estratégica, por la que circula una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la guerra que Estados Unidos e Israel han desatado contra el país.